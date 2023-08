Σφοδρές καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Γερμανία προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην εναέρια κυκλοφορία στη Φρανκφούρτη καθώς και πλημμύρες σε πολλούς δρόμους, χώρους στάθμευσης και υπόγεια σε όλη την περιφέρεια.

«Οι σφοδρές καταιγίδες στην περιφέρεια του Ρήνου και του Μάιν, στη Φρανκφούρτη, προκάλεσαν καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων.

Είκοσι τρία αεροπλάνα χρειάσθηκε να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, ενός από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

«Η κατάσταση αναμένεται πιθανόν να σταθεροποιηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν ακόμη επιβάτες που πρέπει να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση απ’ αυτή που είχαν προβλέψει», πρόσθεσε.

«Συνολικά ματαιώθηκαν 90 πτήσεις, 34 αεροπλάνα δεν κατάφεραν να απογειωθούν πριν από τα μεσάνυχτα (σ.σ.: δηλαδή πριν από την ώρα μετά την οποία απαγορεύονται οι νυκτερινές πτήσεις)», δήλωσε ακόμη ο εκπρόσωπος.

After a heavy rain in Frankfurt, Germany, there was severe water accumulation at airports, streets, and subway stations. pic.twitter.com/lzT3zJFdJa

