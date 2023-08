Οι καταρρακτώδεις βροχές στα Ιμαλάια της Ινδίας προκάλεσαν κατολισθήσεις στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 41 ανθρώπων, με περισσότερους από άλλους 12 να είναι εγκλωβισμένοι ή να αγνοούνται, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι την Δευτέρα.

Ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις και το λιώσιμο παγετώνων προκάλεσαν φονικές ξαφνικές πλημμύρες στα βουνά της Ινδίας και των γειτονικών Πακιστάν και Νεπάλ πέρυσι και πριν από δύο χρόνια, με κυβερνητικούς αξιωματούχους να επιρρίπτουν όλο και περισσότερο την ευθύνη στην κλιματική αλλαγή.

41 killed including 10 in #Shimla , while 13 are missing in #flashfloods and #landslides in #HimachalPradesh https://t.co/05RoAz7fbv

Τηλεοπτικά πλάνα από το ινδικό κρατίδιο Χιμάτσαλ Πραντές δείχνουν σπίτια να έχουν ισοπεδωθεί από κατολισθήσεις, λεωφορεία και αυτοκίνητα να κρέμονται στο χείλος γκρεμών μετά την υποχώρηση του οδοστρώματος, καθώς και εκατοντάδες ανθρώπους σε καταφύγια την ώρα που εργαζόμενοι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αγωνίζονται να καθαρίσουν τα μπάζα.

«Άλλη μια τραγωδία έπληξε το Χιμάτσαλ Πραντέςμ με τη βροχή να πέφτει αδιάκοπα τις τελευταίες 48 ώρες», ανέφερε ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου, Σουκβίντερ Σινγκ, προσθέτοντας ότι «αναφορές για νεροποντές και κατολισθήσεις έχουν έρθει από διάφορα τμήματα του κρατιδίου, με αποτέλεσμα απώλειες πολύτιμων ζωών και περιουσίας».

Σε ένα από τα πιο φονικά συμβάντα, ένας ναός κατέρρευσε στην πρωτεύουσα του κρατιδίου Σίμια, με τους διασώστες να ανασύρουν τουλάχιστον εννέα πτώματα, δήλωσε ο επικεφαλής υπουργός του κρατιδίου.

Dozens are feared trapped in landslides in Himachal Pradesh.@satenderchauhan gives us more details from ground zero.#TTP #HimachalPradesh #Flood | @PreetiChoudhry pic.twitter.com/oUu0F07Cr6

