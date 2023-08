Το φετινό μακρύ, ιδιαίτερο, καλοκαίρι οι πρωτοφανείς καύσωνες και οι καταρρακτώδεις βροχές που σάρωσαν τις νότιες ΗΠΑ, ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης και πολλά τμήματα της Ασίας -όχι μόνο για μερικές ημέρες, αλλά για εβδομάδες ολόκληρες- απείλησαν άμεσα την ανθρώπινη υγεία και έβαλαν το περιβάλλον σε μεγάλο κίνδυνο.

Οι εκτεταμένες πυρκαγιές, οι ισχυροί άνεμοι, οι ανεμοστρόβιλοι και οι πλημμύρες, ως αποτέλεσμα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, προκάλεσαν σημαντικές ανθρώπινες απώλειες και σοβαρές οικονομικές ζημίες.

Έγκυρη μελέτη,που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην επιθεώρηση Nature Medicine, υπολόγισε ότι κατά τον έντονο καύσωνα του περασμένου καλοκαιριού στην Ευρώπη, τον πιο θερμό στην ιστορία της, πέθαναν από σχετικές ασθένειες περίπου 61.000 άτομα από τις 30 Μαΐου μέχρι και τις 4 Σεπτεμβρίου.

Όπως αποδεικνύει πλήθος πρόσφατων μελετών, ο δείκτης της υπερθέρμανσης του πλανήτη έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενη πρόβλεψη.

Γι’ αυτό και ο Μπομ Γουάτσον, διεθνούς φήμης κλιματολόγος, προειδοποιεί μέσω του Foreign Policy ότι η τρέχουσα πρόοδος και οι εθελοντικές δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αφήνουν τον κόσμο να υπολείπεται του στόχου για 1.5 με 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Αντίθετα οι χώρες του οδεύουν σε αύξηση περίπου 2.5 βαθμών Κελσίου, που μεταφράζονται σε αυξανόμενα αβάσταχτες συνθήκες διαβίωσης στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, με μεγάλες συνέπειες στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων και την ασφάλεια, την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την καθημερινότητα στις πόλεις.

Να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση της Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) με τους 169 υπο-στόχους τους, τον Σεπτέμβριο του 2015 από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ, θεωρήθηκε ορόσημο για τη διεθνή κοινότητα, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τέθηκαν διεθνώς «οικουμενικοί» στόχοι προς υλοποίηση για όλες τις χώρες από κοινού, τόσο τις ανεπτυγμένες όσο και τις αναπτυσσόμενες.

Με τον κοροναϊό να έχει φέρει τα πάνω κάτω στο πρόσφατο παρελθόν και την νέα σχετική συνάντηση να έχει προγραμματιστεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να καταγραφεί τι πήγε λάθος από τότε μέχρι σήμερα, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσει τι επιβάλλεται να γίνει, ώστε το 2030, που αποτελεί τον ορίζοντα επίτευξης των παραπάνω, να έχει σημειωθεί σαφής και σημαντική πρόοδος προς τη σωστή κατεύθυνση.

Unprecedented heatwaves, storms, and heavy rains are causing major damage to homes and livelihoods worldwide, resulting in loss of life and economic damage. Extreme events like wildfires and floods are becoming more frequent and severe. The current… https://t.co/i7j40NIXi7

— AM1_NEWS (@am1_news) August 14, 2023