Νέος σεισμός, ο τέταρτος σε τρεις ημέρες και ο τρίτος σήμερα, έπληξε την επαρχία Μαλάτια της νοτιοανατολικής Τουρκίας, χωρίς να υπάρξουν θύματα, αλλά προκαλώντας ανησυχία στον πληθυσμό μετά τον φονικό σεισμό του Φεβρουαρίου που άφησε πίσω του 50.000 νεκρούς.

Η επαρχία της Μαλάτια συγκλονίσθηκε σήμερα από τρεις σεισμούς μεγέθους 4,8, 4,5 και 4,2, έπειτα από τον σεισμό των 5,3 βαθμών της Πέμπτης στην ίδια περιοχή.

«Δεν υπάρχει αρνητική εξέλιξη. Ούτε ευτυχώς κατάρρευση κτιρίου», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Χουλουσί Σαχίν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

People were scared caused by the earthquake in Malatya, Turkey.#Turkey #Turkish #Malatya #deprem #earthquake pic.twitter.com/iJQaLQIq9a

— 23 DERECE (@23derece_eng) August 12, 2023