Σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στο Καστελόριζο και την Κύπρο, με το επίκεντρο να εντοπίζεται ανοιχτά της Τουρκίας.

Just 25 minutes ago, M4.8 #earthquake in the Eastern Mediterranean region, between the Gulf and Antalya (Türkiye) and Cyprus. Felt in both areas and also in the Lebanese coast.https://t.co/kfdqbXins7 pic.twitter.com/DzINGAoZx3

— José R. Ribeiro (@JoseRodRibeiro) August 10, 2023