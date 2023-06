Έναν… ιδιαίτερο τρόπο να σώσουν τη σχέση του βρήκε ένα ζευγάρι από την Βρετανία. Το ζευγάρι είχε αρκετά προβλήματα, μέχρι που ο Matt προέτρεψε την κοπέλα του να κάνει σεξ με άλλους άντρες, όσο εκείνος βρίσκεται στη δουλειά.

Ο Matt και η Zoe ισχυρίζονται πλέον ότι τετραετής σχέση τους πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο από τότε που… δοκίμασαν αυτό το νέο σχέδιο.

Σε μια συνέντευξη για τη σειρά του YouTube «Love Don’t Judge», ο 36χρονος Matt είπε ότι αυτός και η 31χρονη Zoe έβγαιναν μόλις λίγους μήνες, όταν της πρότεινε να αρχίσει να κάνει σεξ με άλλους άνδρες.

«Όταν συμφώνησε σε αυτό, ήμουν χαρούμενος, γιατί με είχαν απατήσει στο παρελθόν, οπότε ήμουν αρκετά χαρούμενος που βρήκα κάποιον που δεν θα με απατούσε ξανά» είπε ο Matt στην εκπομπή.

Η αντισυμβατική συμφωνία βοήθησε στην εξάλειψη της παράνοιας που είχε βιώσει στις προηγούμενες σχέσεις του, ενώ ξεκλείδωσε νέα επίπεδα εμπιστοσύνης, οικειότητας και επικοινωνίας με την Zoe.

Οι συνευρέσεις της Zoe με άλλους άντρες γίνονταν όταν ο Matt ήταν στη δουλειά, όμως αυτό δεν σήμαινε πως θα έμενε τελείως αμέτοχος σε αυτή τη συμφωνία.

Της πρότεινε να καταγράψει τις περιπτύξεις της με τους άγνωστους άντρες, ένα πονηρό αίτημα στο οποίο εκείνη συμφώνησε. «Θα μου στέλνεις φωτογραφίες και βίντεο» είπε ο Matt στη Zoe. «Έτσι, κατέληξα να συμμετέχω εικονικά… Ήταν σαν το δικό μου ερασιτεχνικό πορνό».

Ο Matt είπε στην εκπομπή ότι όλοι οι ερωτικοί σύντροφοι της Zoe ήταν «νέοι και όμορφοι» και παραδέχεται ότι αυτό τον κάνει να νιώθει κάποια ζήλια. «Είναι αρκετά ωραίο συναίσθημα, παρόλο που ζηλεύω» εξήγησε.

Λίγο καιρό αφότου άρχισε να κάνει σεξ με αγνώστους, η Zoe πρότεινε στον Matt να αρχίσει και εκείνος να κοιμάται και με άλλες γυναίκες. Αλλά ο ντροπαλός Matt είπε ότι ήταν απρόθυμος να το κάνει. «Δεν ήθελα ποτέ να κοιμηθώ με κάποια άλλη» είπε στη Zoe. «Αλλά εσύ ήθελες να με δεις να το κάνω».

Τελικά συμφώνησε, και μετά από τέσσερα χρόνια το ζευγάρι εξακολουθεί να διατηρεί την ανοιχτή σχέση του, αν και έχει αυστηρούς κανόνες. Το ζευγάρι δεν μπορεί να κρατάει μυστικά ο ένας από τον άλλον και επιτρέπεται να εμποδίζει τον άλλον να κοιμηθεί με κάποιο συγκεκριμένο άτομο, που δεν εγκρίνει.

My girlfriend sleeps with other men but it’s not cheating — it was my idea https://t.co/Iisk4Nrdnw pic.twitter.com/3zEZPP6BXK

— New York Post (@nypost) June 1, 2023