Συναγερμός σήμανε όταν μια ένοπλη γυναίκα μπήκε στον πύργο του Ντόναλντ Τραμπ στο Σικάγο.

Αστυνομικές πηγές δήλωσαν στους «Chicago Sun Times» ότι η γυναίκα μπήκε στον πύργο με καραμπίνα και βρίσκεται στον 26ο όροφο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφροέις, το περιστατικό δεν συνδέεται άμεσα με τρομοκρατική απειλή ενώ οι δυνάμεις της αστυνομίας έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους από τον πύργο Τραμπ.

#Update : Just in – Reports that the women has barricaded herself inside #Trump tower #Chicago , allegedly holding other people hostage with her rifle. pic.twitter.com/FVYDOVYpQy

Currently numerous authorities and SWAT officers are on the scene at Trump tower international hotel in Chicago Illinois after a Woman armed with a rifle walks into the building reports… pic.twitter.com/YDWLlw7zcb

«Αστυνομικοί της ομάδας SWAT βρίσκονται στο σημείο για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Προς το παρόν, εκτιμούμε ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό και δεν απειλούνται πολίτες», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

SWAT officers are on-scene in the 400 block of N. Wabash for a domestic-related incident. At this time, we believe this is an isolated incident and there is no threat to the public. Media staging is at Grand/Wabash. Updates will be provided when available.

— Chicago Police Communications & News Affairs (@CPD_Media) April 5, 2023