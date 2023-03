Καζάνι που βράζει θυμίζει η κατάσταση στην Γαλλία, με αφορμή το συνταξιοδοτικό. Οι Γάλλοι βρίσκονται συνεχώς στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για τις ρυθμίσεις που φέρνει η κυβέρνηση με το νέο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο. Παρόλα αυτά, οι συγκεντρώσεις πρόκειται να ενταθούν με τον νέο γύρο απεργιών και διαμαρτυριών που έχει προκηρυχθεί την Πέμπτη.

Από την άλλη πλευρά, στην Βουλή η κυβέρνηση κατάφερε να αντέξει τις δύο προτάσεις μομφής που κατατέθηκαν, επειδή ο Μακρόν επέλεξε να παρακάμψει την Εθνοσυνέλευση και να περάσει το συνταξιοδοτικό άνευ ψήφου.

Η ένταση κλιμακώνεται μετά τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν τη Δευτέρα με τους διαδηλωτές να φεύγουν από την πλατεία Vauban και να κατευθύνονται σε κοντινές γειτονιές, όπου κάποιοι έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων και σκουπίδια.

Ακόμη, η κυλιόμενη απεργία από υπαλλήλους στην καθαριότητα στο Παρίσι έχει οδηγήσει στη δημιουργία βουνών από απορρίμματα καθιστώντας την ατμόσφαιρα επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Τα πράγματα πρόκειται να χειροτερέψουν με τις νέες διαδηλώσεις και απεργίες που έχουν προκηρυχθεί για την ερχόμενη Πέμπτη.

Why is western media silent on police brutality in France?

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δεν προτίθεται ούτε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, ούτε να προχωρήσει σε ανασχηματισμό της κυβέρνησής του, ούτε να προκηρύξει δημοψήφισμα για να σβήσει την λαϊκή διαμαρτυρία, δήλωσαν στο AFP πρόσωπα που συμμετείχαν σε σύσκεψη στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Ούτε διάλυση, ούτε ανασχηματισμός, ούτε δημοψήφισμα», δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στην οποία συμμετείχαν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης και στελέχη του στρατοπέδου Μακρόν.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε μεταρρυθμίσεις «με λιγότερους νόμους και περισσότερες ρυθμίσεις» όταν δεν εξασφαλίζεται απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση», εξήγησε η πηγή του προεδρικού στρατοπέδου.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω βίντεο από το Παρίσι, ο αστυνομικός χτυπά με μπουνιά τον διαδηλωτή και τον αφήνει αναίσθητο. Στο βάθος μάλιστα φαίνονται και άλλες διαμάχες μεταξύ στελεχών της αστυνομίας και ανθρώπων που συμμετέχουν στις διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με μαρτυρίες , ο διαδηλωτής παρέμεινε αναίσθητος για περίπου πέντε λεπτά μετά το χτύπημα που δέχθηκε από τον αστυνομικό. Ο επικεφαλής της αστυνομίας στο Παρίσι, Λοράν Νουνιέζ, έχει δηλώσει ότι θα γίνει έρευνα για το περιστατικό.

A French police officer punched and knocked down a protester in Paris during tense demonstrations against government plans to raise the retirement age pic.twitter.com/KzrfxSTlhk

— TRT World (@trtworld) March 21, 2023