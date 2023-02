Στη φυλακή θα οδηγηθεί μία Ρωσίδα δημοσιογράφος, η οποία καταδικάστηκε από το περιφερειακό δικαστήριο στην πόλη της Σιβηρίας, Μπαρναούλ, επειδή κατηγόρησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν για σφαγή αμάχων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη Daily Mail η 44χρονη Μαρία Πονομαρένκο καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση για διασπορά ψευδών ειδήσεων.

Επιπλέον το δικαστήριο της απαγόρευσε να εργάζεται ως δημοσιογράφος για πέντε χρόνια μετά την αποφυλάκισή της.

Η 44χρονη με μήνυμα στον λογαριασμό της στο Telegram είχε κατηγορήσει τις ρωσικές αεροπορικές δυνάμεις ότι βομβάρδισαν τον Απρίλιο του 2022, το θέατρο – καταφύγιο αμάχων στη Μαριούπολη για το οποίο η Μόσχα είχε κατηγορήσει τους δυτικούς συμμάχους.

«Είναι αδύνατο να μείνεις σιωπηλός, γνωρίζοντας τον θάνατο χιλιάδων αθώων ανθρώπων. Οι υγιείς άνθρωποι είναι υπέρ της ειρήνης», είχε γράψει χαρακτηριστικά.

Μετά την ανάγνωση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου η 44χρονη σε μία συναισθηματικά φορτισμένη ομιλία μέσα από το κλουβί στο οποίο βρισκόταν, εξαπέλυσε «κεραυνούς» και μύδρους κατά του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Κανένα ολοκληρωτικό καθεστώς δεν ήταν ποτέ τόσο ισχυρό όσο πριν καταρρεύσει…», είπε αρχικά και συμπλήρωσε πως έχει καταπατηθεί το δικαίωμά της στην ελευθερία της έκφρασης, το οποίο απορρέει από το Σύνταγμα.

«Αν είχα διαπράξει πραγματικό έγκλημα, τότε θα μπορούσα να ζητήσω επιείκεια, αλλά…δεν το έκανα. Για να αποδείξω την αθωότητά μου, θα διαβάσω το Σύνταγμα», είπε χαρακτηριστικά.

Ακόμα κατηγόρησε τον Ρώσο πρόεδρο για «δεσποτισμό», ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα να φτωχαίνει η Ρωσία με την κατασπατάληση χρημάτων και πόρων που «ξεσκίζουν» τη χώρα.

«Ο πατριωτισμός είναι η αγάπη για την πατρίδα και η αγάπη για την πατρίδα κάποιου δεν θα πρέπει να εκφράζεται ενθαρρύνοντας το έγκλημα. Η επίθεση στον γείτονά σου είναι έγκλημα», συμπλήρωσε.

«Ο πόλεμος του Πούτιν είναι σαν να φτύνει στα μούτρα των ηρώων του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου», συνέχισε.

Μάλιστα μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας του δικαστηρίου η ίδια μίλησε στο RusNews και δήλωσε πως ποινή φυλάκισης είναι ένα «κομμάτι ψωμί από το τραπέζι του κυρίου Πούτιν».

Όπως κατήγγειλε η Πονομαρένκο πριν δικαστεί διατάχθηκε να περάσει από ψυχιατρική «αξιολόγηση» σε ασφαλή εγκατάσταση.

Εκεί όπως υποστηρίζει δύο φορές άνδρες φύλακες της έκαναν ένεση με άγνωστη ουσία και δεν θυμάται τίποτα για τρεις ημέρες.

«Ζήτησα προσωπικά ρούχα, μαχαιροπίρουνα, σερβιέτες και βασικά είδη καθαριότητας. Μου έκαναν μετά βίαια ένεση με κάποια άγνωστη ουσία», είπε αρχικά.

«Θα έπρεπε να με ηρεμήσει – το αποτέλεσμα είναι ότι δεν θυμάμαι καθόλου τρεις μέρες από τη ζωή μου.. Ξέρετε πώς το κάνουν; Τρεις νεαροί άντρες από τη σωφρονιστική υπηρεσία σε πιέζουν από τα πόδια και τα χέρια σε ένα κρεβάτι. Τότε μια νοσοκόμα κάνει την ένεση. Ενώ συνέβαινε αυτό, η συγκρατούμενή μου εκδιώχθηκε από το κελί», κατήγγειλε ακόμα η 44χρονη.

📢🇷🇺 Maria Ponomarenko, a journalist at @smirusnews has been sentenced to 6 years in prison and barred from activities as a journalist for 5 years for spreading «false information about the army». She had simply mentioned the bombing of Mariupol theatre in Ukraine on Telegram… pic.twitter.com/D1IMxr565s

— RSF (@RSF_inter) February 15, 2023