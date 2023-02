Πεπεισμένος ότι η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ήδη χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία εξέφρασε σε δηλώσεις του ο αρχηγός του Γενικού επιτελείου των ΗΠΑ στρατηγός Μαρκ Μίλι.

Συγκεκριμένα την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο ορόσημο του ενός χρόνου ο Μαρκ Μίλι έκανε δηλώσεις μετά τη συνάντηση που είχε με τους υπουργούς Άμυνας των χωρών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες και υποστήριξε πως η Ρωσία έχει χάσει σε όλα τα επίπεδα και πληρώνει ένα βαρύ τίμημα γι’ αυτό.

«Ο Πούτιν νόμιζε ότι θα νικήσει γρήγορα την Ουκρανία, θα διασπάσει το ΝΑΤΟ και θα μείνει ατιμώρητος. Έκανε λάθος», είπε αρχικά ο αρχηγός του Πενταγώνου.

«Η Ρωσία είναι πλέον ένας παγκόσμιος παρίας και ο κόσμος συνεχίζει να εμπνέεται από την γενναιότητα και το σθένος των Ουκρανών. Εν ολίγοις η Ρωσία έχει χάσει. Έχει χάσει σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο», συμπλήρωσε.

«Η Ουκρανία παραμένει ελεύθερη και ανεξάρτητη. Το ΝΑΤΟ και οι σύμμαχοι του έγιναν ακόμη πιο ισχυροί», προσέθεσε ο Μίλι και συμπλήρωσε πως:

«Η Ρωσία πληρώνει ένα τεράστιο τίμημα γι’ αυτό στο πεδίο της μάχης. Ο Πούτιν θα μπορούσε να λήξει σήμερα τον πόλεμο. Είναι ένας πολύ αιματηρός πόλεμος και οι δύο πλευρές έχουν σημαντικές απώλειες».

🔴🇺🇦 United States Chairman of the Joint Chiefs of Staff Mark Milley stated that Vladimir Putin thought he could «act with impunity» when he led the invasion of #Ukraine, then emphasised that the Russian leader «was wrong».

«Russia has lost.» ⤵️ pic.twitter.com/BmZjyZ0OsW

— FRANCE 24 English (@France24_en) February 14, 2023