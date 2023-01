Με τον Αντόνιο Παντσέρι να βρίσκεται στην φυλακή ως ο φερόμενος εγκέφαλος του Qatargate, πολλοί από τους δωρητές της ΜΚΟ που είχε ιδρύσει θέλουν τα λεφτά τους πίσω. Αν και η μη κυβερνητική οργάνωση είχε στο διοικητικό συμβούλιο ισχυρά ονόματα του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου, τώρα αντιμετωπίζει την απώλεια δωρητών.

Ένας από αυτούς τους δωρητές είναι το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θέλει να πάρει πίσω τα 600.000 ευρώ που έδωσε στην Fight Impunity, την ΜΚΟ που διευθύνεται από τον πρώην ευρωβουλευτή που κρατείται στις βελγικές φυλακές.

Το σημείωμα του Halvorssen

Ο CEO του Ιδρύματος, Thor Halvorssen έστειλε ένα σημείωμα στο προσωπικό του στις 14 Ιανουαρίου που καθόριζε την θέση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού και την εσωτερική του απάντηση, δεδομένου ότι ήταν ένας σημαντικός χορηγός.

Ακόμη, το ίδρυμα έδωσε 1 εκατ. ευρώ στην ΜΚΟ «No Peace without Justice», του οποίου ο Γενικός Γραμματέας, Νικολό Ταλαμάνκα κρατείται, αντιμετωπίζοντας ποινικές κατηγορίες στο πλαίσιο του ίδιου εγκλήματος.

Ο Halvorssen, ένας Βενεζουέλας ακτιβιστής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και παραγωγός ταινιών, μοιράστηκε το εσωτερικό σημείωμα του HRF αποκλειστικά με το POLITICO. Στο σημείωμα, έγραψε: «Οι επιχορηγήσεις του HRF έγιναν καλή τη πίστη, με προσυπογεγραμμένες συμφωνίες επιχορήγησης, στις οποίες τηρήθηκαν όλοι οι όροι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο CEO του Ιδρύματος γνωστοποίησε στο προσωπικό του, τον λόγο αναστολής των συνεργασιών γράφοντας στο memo: «Στις 16 Δεκεμβρίου 2022, αναστείλαμε τις συνεργασίες μας μαζί τους εν αναμονή του αποτελέσματος της νομικής έρευνας».

Προσπαθούν να πάρουν απόσταση από Παντσέρι και Ταλαμάνκα

Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι ο Παντσέρι έκλεισε ειδική συμφωνία με τον εισαγγελέα της υπόθεσης. Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι ΜΚΟ ως οντότητες έχουν εμπλακεί σε αδικήματα. Η προσπάθεια του HRF να αποστασιοποιηθεί από τον Παντσέρι και τον Ταλαμάνκα έρχεται μετά από μια μακρά σειρά προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ που ήδη προσπάθησαν να πάρουν αποστάσεις από τους κρατούμενους.

Διάφορα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα του πολιτικού συστήματος της ΕΕ, όπως ο πρώην επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος και Έμα Μπονίνο μέχρι την επικεφαλής του Κολλεγίου Ευρώπης Φεντερίκα Μογκερίνι, παραιτήθηκαν από τα επίτιμα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Fight Impunity μετά την εμφάνιση των καταγγελιών τον Δεκέμβριο.

Οι δωρεές του HRF προς την ΜΚΟ του Παντσέρι

Σύμφωνα με το σημείωμά του, η επαγγελματική σχέση του Halvorssen με τη ΜΚΟ του Panzeri ξεκίνησε αφού ο πρώην ευρωβουλευτής φιλοξένησε μια προβολή στα τέλη του 2020 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιας ταινίας με τίτλο «The Dissident», της οποίας παραγωγός ήταν ο Halvorssen.

Το HRF έκανε δωρεά στη οργάνωση του Παντσέρι για να προωθήσει αυτή την ταινία, ένα ντοκιμαντέρ για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι από Σαουδάραβες πράκτορες. Η ταινία κατηγορεί τον Σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για ενορχήστρωση και προσπάθεια να συγκαλύψει τη δολοφονία του Κασόγκι. Ο Μπιν Σαλμάν ισχυρίστηκε ότι ο Κασόγκι έπεσε θύμα απατεώνων. Το HRF έδωσε τρεις επιχορηγήσεις στο Fight Impunity: 150.000 € το 2020, 200.000 € το 2021 και 250.000 € το 2022. Έδωσε στο Fight Impunity τα χρήματα όχι μόνο για την προώθηση του «The Disident», αλλά και για γενικής φύσεως δραστηριότητες.

Ο Halvorssen είπε ότι το προσωπικό του Fight Impunity του επιβεβαίωσε ότι ένα «σημαντικό μέρος» αυτών των κεφαλαίων βρίσκεται ακόμα στον τραπεζικό λογαριασμό της ΜΚΟ. «Μας λένε… ότι το Fight Impunity θα επιστρέψει τα χρήματά μας μόλις το επιτρέψουν οι βελγικές δικαστικές αρχές», έγραψε. Σύμφωνα με τον Halvorssen, το HRF έλαβε επίσης διαβεβαιώσεις από το Fight Impunity ότι οι δωρεές του χρησιμοποιήθηκαν «για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγήθηκαν», αλλά είπε ότι ζήτησε «πλήρη λογιστική απεικόνιση» του τρόπου με τον οποίο η ΜΚΟ του Παντσέρι ξόδεψε τη χρηματοδότηση.

Το HRF προσέλαβε επίσης την κόρη της Παντσέρι, Σίλβια, ως μεταφράστρια εγγράφων μεταξύ Ιουλίου 2021 και τέλους 2022, με μηνιαία αμοιβή που ανερχόταν στα 3.000 ευρώ το μήνα, σύμφωνα με το σημείωμα. Τώρα η ίδια αντιμετωπίζει την έκδοση στο Βέλγιο από την Ιταλία και μέσω του δικηγόρου της αρνήθηκε τον ισχυρισμό των βελγικών αρχών στο ένταλμα σύλληψής της ότι γνώριζε για τις υποτιθέμενες εγκληματικές δραστηριότητες του πατέρα της.

Οι επιχορηγήσεις στην ΜΚΟ του Ταλαμάνκα

Το HRF έδωσε δύο επιχορηγήσεις της τάξεως των 500.000 ευρώ στη ΜΚΟ «No Peace Without Justice (NPWJ)» το 2021 και το 2022. Το NPWJ διαφέρει από το Fight Impunity όχι μόνο επειδή είναι μεγαλύτερος οργανισμός και απασχολεί περισσότερο προσωπικό, αλλά και επειδή έχει πολύ μεγαλύτερη ιστορία. Το NPWJ χρονολογείται από μια εκστρατεία στη δεκαετία του 1990 ενός αριστερού ιταλικού πολιτικού κινήματος που ονομάζεται Διεθνές Ριζοσπαστικό Κόμμα.

Ο Γενικός Γραμματέας του No Peace Without Justice ήταν ο Νικολό Ταλαμάνκα, ο οποίος παραιτήθηκε όταν έσκασε για πρώτη φορά το σκάνδαλο Qatargate. Βρίσκεται επίσης στη φυλακή αντιμετωπίζοντας προκαταρκτικές κατηγορίες και αρνείται ότι διέπραξε αδικοπραγία.

Όπως και με το Fight Impunity, το HRF χρηματοδότησε το No Peace Without Justice για να προωθήσει την ταινία του Halvorssen «The Dissident» και επίσης να κάνει ευρύτερο έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως, όπως σε μια εκστρατεία που διεξήγαγε το NPWJ με τίτλο Justice for Jamal [Khashoggi].

Τέλος, η Επιτροπή της ΕΕ δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι είχε παγώσει τη χρηματοδότηση του No Peace Without Justice.