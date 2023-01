Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η 25χρονη δασκάλα, η οποία την Παρασκευή πυροβολήθηκε από 6χρονο μαθητή της μέσα στην τάξη σχολείου στις ΗΠΑ. Οι αμερικανικές αρχές την χαρακτηρίζουν ηρωίδα, γιατί κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια όλα τα παιδιά μετά τον πυροβολισμό της.

Η δασκάλα Abigail ‘Abby’ Zwerner, «έσωσε ζωές την Παρασκευή», τόνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Στιβ Ντρου, αρχηγός της αστυνομίας στη Νιούπορτ Νιους, στην πολιτεία Βιρτζίνια.

Υπενθυμίζεται πως το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε όταν μετά από συζήτηση με τη δασκάλα του, το περιεχόμενο της οποίας δεν έχει αποκαλυφθεί, αγόρι 6 ετών έβγαλε από την τσάντα του πιστόλι και το έστρεψε πάνω της.

Σύμφωνα με το BBC, η αστυνομία έλαβε κλήση γύρω στις 14:00 τοπική ώρα (19:00 GMT) την Παρασκευή στο Δημοτικό Σχολείο Richneck. Ο αρχηγός της αστυνομίας Ντρου είπε ότι «ο πυροβολισμός δεν ήταν τυχαίος, ήταν σκόπιμος».

«Σιγούρεψε πως όλα τα παιδιά είχαν βγει από την τάξη και πως ήταν η τελευταία που έφυγε από την αίθουσα», εξήγησε. «Θεωρώ πως έσωσε ζωές, διότι δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είχε γίνει αν τα παιδιά έμεναν μέσα».

Στην τάξη βρίσκονταν συνολικά από δεκαέξι ως είκοσι παιδιά όταν εκτυλίχθηκε το φρικιαστικό περιστατικό. Κανένα παιδί δεν τραυματίστηκε, μόνο η δασκάλα.

Το παιδί πυροβόλησε μια φορά, η σφαίρα διαπέρασε το χέρι της δασκάλας και τη χτύπησε στον κορμό.

Μετά τον πυροβολισμό, άλλη γυναίκα που εργάζεται στο σχολείο, τα στοιχεία της οποίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, όρμησε στην τάξη και προσπάθησε να κρατήσει υπό έλεγχο τον μικρό δράστη, παρότι τη χτυπούσε, καθώς η νεαρή δασκάλα έβγαζε τους υπόλοιπους μαθητές της έξω. Όταν έφθασαν αστυνομικοί, μερικά λεπτά αργότερα, βρήκαν το όπλο στο πάτωμα της αίθουσας. Οδήγησαν τον μικρό δράστη σε περιπολικό.

«Εύχομαι να μη χρειαζόταν ποτέ να γίνει αυτή η ερώτηση. Πώς ξέρει ένας εξάχρονος να χρησιμοποιήσει πιστόλι; Δεν ξέρω αν μπορώ να σας δώσω επαρκή απάντηση», είπε ο κ. Ντρου.

Breaking: A teacher was shot inside Richneck Elementary School this afternoon in Newport News, Virginia.

No students were hurt, and the suspect is in custody, officials said.

No word yet on the teacher’s condition.

Here’s a look at the scene from my colleagues on the ground. pic.twitter.com/U9GcaYBKVo

— John Cowley IV (@JohnCowleyIV) January 6, 2023