Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός βιντεοκλίπ του Αμερικανομαροκινού ράπερ Φρεντς Μοντάνα στο Μαϊάμι της Φλόριντα, ανέφεραν ο τοπικός Τύπος και οι αρχές.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο γύρω στις 19.48 της Πέμπτης (ξημερώματα Παρασκευής, ώρα Ελλάδας), αφού ενημερώθηκαν ότι υπήρχαν πολλά θύματα από σφαίρες. Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ δύο ομάδων ατόμων έξω από ένα εστιατόριο.

«Έπεσαν τουλάχιστον 13, 14, 15 πυροβολισμοί. Έγινε πολύ γρήγορα, ίσως από αυτόματο τουφέκι», είπε ο Σιντ Μόγκουλ, που συμμετείχε στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ.

Σύμφωνα με αυτόν τον μάρτυρα, ένα πρόσωπο που είχε πάει να παρακολουθήσει τα γυρίσματα έπεσε θύμα κλοπής και στη συνέχεια επικράτησε χάος.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει τον αριθμό και την ταυτότητα των θυμάτων.

Ten people were injured when gunfire erupted outside a restaurant in Miami during what witnesses said was a video shoot for rapper French Montana.

