Έως και 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Τζέσαπικ της Βιρτζίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ την Τρίτη το βράδυ μέσα σε κατάστημα Walmart. Σύμφωνα με το τοπικό νοσοκομείο, υπάρχουν και πέντε τραυματίες.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες δράστης πιθανώς ήταν ο διευθυντής του καταστήματος, αν και οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμα στη δημοσιότητα την ταυτότητα του ένοπλου. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμούν ότι έδρασε μόνος.

Διαβάστε επίσης: ΗΠΑ: 5 νεκροί και 18 τραυματίες από πυροβολισμούς σε γκέι κλαμπ στο Κολοράντο

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Λίο Κοσίνσκι, η άμεση δράση κλήθηκε στις 10:12 το βράδυ. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο κατάστημα διαπίστωσαν ότι «λιγότεροι από 10» άνθρωποι ήταν νεκροί. Δεν έδωσε ωστόσο ακριβή αριθμό των θυμάτων.

Several people have died in a shooting at a Walmart store in Virginia, US police say. Leo Kosinski of Chesapeake Police Department said they believe «there was a single shooter» and that person is dead.

More on this breaking story: https://t.co/HeogPO7fln pic.twitter.com/qEWmWFnMZz

— Sky News (@SkyNews) November 23, 2022