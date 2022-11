Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς σε κατάστημα Walmart στο Τσέζαπικ της Βιρτζίνια στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ της Τρίτης, μεταδίδουν οι New York Times.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, βρέθηκε νεκρός μέσα στο κατάστημα.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει ακριβώς πόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους πυροβολισμούς. Ωστόσο εκτίμησαν ότι είναι «λιγότεροι από 10».

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για τα πυρά μέσα στο κατάστημα περίπου στις 10 το βράδυ. Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν στο κτήριο βρήκαν «πολλούς νεκρούς και πολλούς τραυματίες».

Σύμφωνα με τις αρχές, δεν είναι γνωστό ούτε αν ο δράστης ήταν υπάλληλος στο Walmart, ούτε αν πέθανε από αυτοκτονία. Η αστυνομία είπε, πάντως, ότι δεν θεωρεί πως τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL

#UPDATE A Chesapeake police spokesperson tells us at this point he believes no more than 10 people have died. It’s unclear if the shooter was an employee. The shooter is now deceased. Officers are walking through the Walmart super center checking for victims. @WAVY_News pic.twitter.com/gZs4CDV0q8

— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022