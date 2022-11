Με αφορμή το πρόσφατο μακελειό στο εμπορικό κέντρο Walmart στο Τζέσαπικ της Βιρτζίνια, που μέχρις στιγμής έχει στοιχίσει την ζωή σε δέκα πολίτες, το in, συγκέντρωσε και παρουσιάζει τα πέντε μεγαλύτερα συμβάντα που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ.

Αξίζει να αναφερθεί πως η οπλοκατοχή είναι ένα από τα θέματα που συζητούνται στις ΗΠΑ. Ο Τζο Μπάιντεν δε έχει προτείνει στο Κογκρέσο να «απαγορευθεί» η πώληση τουφεκιών εφόδου και γεμιστήρων μεγάλης χωρητικότητας σε ιδιώτες. Ακόμη, πρότεινε να αυξηθεί το όριο ηλικίας για την αγορά τέτοιου είδους όπλων, που σήμερα είναι τα 18 έτη, στα 21.

Μακελειό στο Τέξας: Η δεύτερη φονικότερη επίθεση που έχει καταγραφεί σε σχολείο

Ξεκινώντας το αφιέρωμα στα περιστατικά αυτά, το πρώτο που θυμάται κανείς είναι το μακελειό στο Τέξας στις 24 Μαϊου 2022, εκεί όπου δεκαοκτάχρονος άνοιξε πυρ μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο Τέξας, στερώντας την ζωή από 18 παιδιά και τρεις εκπαιδευτικούς.

Μάλιστα το περιστατικό αυτό χαρακτηρίστηκε από τους New York Times, ως η δεύτερη φονικότερη επίθεση που έγινε ποτέ σε σχολείο των ΗΠΑ. Ο πυροβολισμός στο Uvalde έρχεται σχεδόν μια δεκαετία αφότου ένας ένοπλος σκότωσε 20 μικρά παιδιά και έξι ενήλικες στο Δημοτικό Σχολείο Sandy Hook στο Newtown, Conn., προτού αυτοκτονήσει. Ο πυροβολισμός στο Uvalde ξεπέρασε το μακελειό του 2018 στο γυμνάσιο Marjory Stoneman Douglas στο Πάρκλαντ της Φλόριντα, όπου σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι.

Το ιστορικό

Ο μακελάρης του Τέξας, όπως ονομάστηκε από τις αρχές ήταν ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος. Σύμφωνα μάλιστα με τις αρχές της πόλης που συνέβη το περιστατικό, ο ίδιος σκοτώθηκε περίπου 130 χιλιόμετρα δυτικά του Σαν Αντόνιο.

Ξεκίνησε τους σκοτωμούς, από την γιαγιά του, προτού πάει στο σχολείο και μπει στο κτήριο οπλισμένος «με πιστόλι» και πιθανόν και «με τουφέκι». Τα κίνητρα του δράστη της επίθεσης, μιας από τις χειρότερες του είδους εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ, παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

Η σφαγή διαπράχθηκε στο πρωτοβάθμιο σχολείο Ρομπ, στο οποίο φοιτούν παιδιά 5 ως 7 ετών, τα οποία διαμένουν στην Ουβάλντε. Πάνω από 500 παιδιά, σχεδόν το 90% με λατινοαμερικάνικη καταγωγή, πήγαιναν εκεί το σχολικό έτος 2020-2021, σύμφωνα με δημόσια δεδομένα της πολιτείας του αμερικανικού νότου.

Αναρτήσεις με τα όπλα του δράστη

Ο Μπάιντεν διέταξε να κυματίζει μεσίστια η σημαία

Με εντολή του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν η σημαία των ΗΠΑ θα κυματίζει μεσίστια σε όλα τα κυβερνητικά και στρατιωτικά κτίρια μέχρι την 28η Μαΐου ως ένδειξη σεβασμού στα θύματα «των παράλογων πράξεων βίας που διαπράχθηκαν στις 24 Μαΐου 2022, από ένοπλo στο Δημοτικό Σχολείο Robb, στο Ουβάλντε του Τέξας, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η διαταγή

Από την εξουσία που μου έχει ανατεθεί από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως πρόεδρος των ΗΠΑ διατάσσω η σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών να κυματίζει μεσίστια στον Λευκό Οίκο και σε όλα τα δημόσια κτίρια και χώρους, σε όλες τις στρατιωτικές και ναυτικές μονάδες και σε όλα τα πολεμικά σκάφη της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στην Περιφέρεια της Κολούμπια και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα εδάφη και τις κτήσεις τους μέχρι τη δύση του ηλίου, 28 Μαΐου 2022, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Και προστίθεται: «Επίσης, δηλώνω ότι η σημαία θα κυματίζει μεσίστια για το ίδιο χρονικό διάστημα σε όλες τις πρεσβείες των ΗΠΑ, τις αντιπροσωπείες, τα προξενικά γραφεία και άλλες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και πλοίων και σταθμών του πολεμικού ναυτικού.»

Μακελειό σε λύκειο στη Φλόριντα: 17 νεκροί από επίθεση ενόπλου

Παρόμοιο περιστατικό με αυτό που εκτυλίχθηκε στο Τέξας, συνέβη το 2018 στην Φλόριντα όταν ένας 19χρονος, πρώην μαθητής του Marjory Stoneman Douglas HS, στην πόλη Πάρκλαντ, στην Πολιτεία της Φλόριντας, άνοιξε πυρ την Τετάρτη (14/2) μέσα στο σχολείο με αποτέλεσμα τουλάχιστον 17 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι να τραυματιστούν.

Ο δράστης, συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, κοντά στο Κοράλ Σπρινγκς.

Το ιστορικό του περιστατικού

Λίγη ώρα πριν τελειώσει το τελευταίο μάθημα, 14.30 (τοπική ώρα), ο νεαρός διέπραξε την επίθεση. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία με τραύματα «διάφορων βαθμών σοβαρότητας», σύμφωνα με τον σερίφη Ίσραελ. Αρκετοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ελικόπτερο.

Αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί, που αφήνουν να εννοηθεί ότι ο νεαρός χρησιμοποίησε ημιαυτόματο όπλο, ακούγονται σε ένα ερασιτεχνικό βίντεο που προφανώς μαγνητοσκοπήθηκε μέσα σε μια τάξη του λυκείου και μεταδόθηκε από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Οι μαθητές εικονίζονται τρομοκρατημένοι κάτω από τα θρανία τους, απόλυτα σιωπηλοί, καθώς ακούν τους πυροβολισμούς. Σε δηλώσεις του, ο λυκειάρχης Ρόμπερτ Ράνσι, είπε πως τη σφαγή πιθανότατα διέπραξε πρώην σπουδαστής του σχολείου.

Ισόβια χωρίς αναστολή για τον δράστη του μακελειού στο λύκειο Πάρκλαντ

Λίγο καιρό αργότερα, στην δίκη του, αποφασίστηκε ο δράστης της σφαγής στο Πάρκλαντ, να μείνει ισόβια στην φυλακή, χωρίς να έχει καμία ελπίδα για αναστολή της ποινής του. Αξίζει να αναφερθεί πως ο δράστης γλύτωσε την θανατική ποινή μετά την απόρριψη της πρότασης των εισαγγελέων για τρεις μήνες αναστολή.

Αφού συνεδρίασαν μόνο επί επτά ώρες, οι ένορκοι συμφώνησαν επί των επιβαρυντικών περιστάσεων, όπως τη «στυγερή και απάνθρωπη» φύση των 17 φόνων που διέπραξε με ένα ημιαυτόματο τουφέκι ο Νίκολας Κρουζ στο παλιό σχολείο του, το λύκειο Πάρκλαντ, στα βόρεια του Μαϊάμι. Όμως τουλάχιστον ένας από αυτούς έκρινε ότι δεν επαρκούν αυτά τα επιβαρυντικά στοιχεία για να υπερκεράσουν τα ελαφρυντικά που προέβαλε η υπεράσπιση, κυρίως τη δύσκολη παιδική ηλικία και τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Κρουζ.

Ο λόγος που δεν επεβλήθη θανατική ποινή

Χρειαζόταν ομοφωνία των ενόρκων στο σημείο αυτό ώστε να επιβληθεί η θανατική ποινή. Η μοναδική άλλη επιλογή ήταν η ισόβια κάθειρξη. Ο 24χρονος Νίκολας Κρουζ δεν αντέδρασε καθόλου όταν η δικαστής Ελίζαμπεθ Σέρερ, του δικαστηρίου του Φορτ Λόντερντεϊλ, ανέγνωσε την καταδικαστική απόφαση.

Συγγενείς των θυμάτων παρακολουθούσαν αμίλητοι, με έναν από αυτούς να κουνάει το κεφάλι, σε ένδειξη αποδοκιμασίας.

Μακελειό σε σούπερ μάρκετ στο Κολοράντο: Δέκα νεκροί από πυρά ενόπλου

Σε σούπερ μάρκετ στο Κολοράντο, δέκα άτομα σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν μετά την εισβολή ένοπλου. Ο ύποπτος για το μακελειό στο σούπερ μάρκετ τραυματίστηκε και συνελήφθη από τις αρχές.

Πριν συλληφθεί, ο δράστης είχε ταμπουρωθεί στο σούπερ μάρκετ ανοίγοντας πυρ και κατά της αστυνομίας. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που απέκλεισαν την περιοχή, ζητώντας από τους πολίτες να μην πλησιάζουν.

Πώς συνέλαβαν τον δράστη

Μετά την ανταλλαγή πυρών, οι αρχές κατάφεραν να συλλάβουν τον δράστη απομακρύνοντας τον από το κτήριο. Μάλιστα, στο παρακάτω βίντεο φαίνεται ένα άτομο που φορά χειροπέδες, ενώ την ίδια στιγμή αιμορραγεί από τραύμα που έφερε στο πόδι.

Το άτομο αυτό φορώντας μόνο εσώρουχα, τοποθετήθηκε σε φορείο και στη συνέχεια έγινε η διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Μακελειό στο Κολοράντο: Πέντε νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε γκέι κλαμπ

Σε γκέι κλαμπ στο Κολοράντο πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε γκέι κλαμπ. Ο ύποπτος που βρέθηκε μέσα στο κλαμπ τέθηκε άμεσα υπό αστυνομική κράτηση και λαμβάνει ιατρική φροντίδα για τραύματα μετά την επίθεση στο Club Q, δήλωσε η υπαστυνόμος του Κολοράντο Σπρινγκς, Πάμελα Κάστρο, σε συνέντευξη Τύπου.

Η αστυνομία έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα για το επεισόδιο ακριβώς πριν από τα μεσάνυχτα, δήλωσε η Κάστρο. Κατά την άφιξή τους οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα άτομο που φέρεται να είναι ο ύποπτος μέσα στο νυκτερινό κέντρο.

Απέκλεισαν την περιοχή οι αρχές

Μέχρι τις 4.00 π.μ. (13:00 ώρα Ελλάδας) η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή γύρω από το νυχτερινό κέντρο το οποίο βρίσκεται σε μια σειρά με καταστήματα στα περίχωρα του Κολοράντο Σπρινγκς. Η αστυνομία δεν έδωσε οποιεσδήποτε πληροφορίες για το πιθανό κίνητρο της επίθεσης.

Τι ανέφερε η διοίκηση του κλαμπ

Στη σελίδα του στο Facebook, τo Club Q δηλώνει «συντετριμμένο από την παράλογη επίθεση στην κοινότητά μας… Ευχαριστούμε για τη γρήγορη αντίδραση ηρωικών πελατών που κατέστειλαν τον ένοπλο και έβαλαν τέλος σε αυτήν την επίθεση μίσους».

Στον κατάλογο της Google, η περιγραφή του Club Q αναφέρει πως πρόκειται για «ένα νυκτερινό κέντρο για ενήλικες με ομοφυλοφιλικό και λεσβιακό προσανατολισμό που φιλοξενεί θεματικές βραδιές όπως καραόκε, ντραγκ σόου και DJs».

Μακελειό στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια: Φοιτητής σκότωσε τρία άτομα

Ένοπλος φοιτητής σκόρπισε τον τρόμο στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, σκοτώνοντας τρία άτομα. Ο πρόεδρος του πανεπιστημίου, Τζιμ Ράιαν, σε ανακοίνωση, ανέφερε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν σε περιστατικό με πυρά στον κεντρικό χώρο της πανεπιστημιούπολης της Βιρτζίνια. Ο ύποπτος έχει ταυτοποιηθεί ως φοιτητής και αναζητείται από την αστυνομία.

Το ιστορικό του περιστατικού

Η αστυνομία του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, στις 22:40 το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου (τοπική ώρα) δόθηκε εντολή σε όσους βρίσκονταν στην πανεπιστημιούπολη να αναζητήσουν καταφύγιο στο σημείο όπου ήταν, έπειτα από ένα περιστατικό με πυρά στην οδό Κάλμπρεθ. Η πανεπιστημιούπολη παρέμεινε σε lockdown καθώς οι αρχές αναζητούσαν τον ύποπτο.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον δράστη ως τον Κρίστοφερ Νταρνέλ Τζόουνς Τζούνιορ και πιστεύει ότι είναι ένοπλος και επικίνδυνος. Σύμφωνα με την περιγραφή που δόθηκε στη δημοσιότητα, φορά ένα μπορντό μπουφάν, τζιν και κόκκινα παπούτσια, ενώ ενδέχεται να οδηγεί ένα μαύρο SUV.

Τελικώς μετά την ταυτοποίηση του, η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό μέσα και γύρω από το Charlottesville για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, κάτι που, τελικά, κατάφερε το πρωί της Δευτέρας.

Μακελειό σε νοσοκομείο στην Οκλαχόμα: 4 νεκροί και πολλοί τραυματίες από πυρά ενόπλου

Πέρα όμως από κλαμπ, σούπερ μάρκετ και πολλά άλλα μέρη, οι ένοπλοι έχουν ανοίξει πυρ και μέσα σε νοσοκομεία. Άνδρας λοιπόν με τουφέκι άνοιξε πυρ σε νοσοκομείο στην Οκλαχόμα σκοτώνοντας 4 άτομα και αφήνοντας πολλούς τραυματίες, πριν αυτοκτονήσει.

Τι ανέφερε ο υπαρχηγός της αστυνομίας για το συμβάν

Αστυνομικοί έφθασαν στον χώρο του νοσοκομείου Σεντ Φράνσις τρία λεπτά αφού έλαβαν κλήση για πυρά και ακολούθησαν τον ήχο των εκπυρσοκροτήσεων ως τον δεύτερο όροφο του κτιρίου Νάταλι, διευκρίνισε ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τάλσα, Ερικ Νταλγκλίς, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Εντόπισαν θύματα και τον ύποπτο πέντε λεπτά αργότερα, πρόσθεσε ο κ. Νταλγκλίς.

Στη σειρά των mass shootings

Η επίθεση στο ιατρικό κέντρο στην Τάλσα προστέθηκε στη σειρά των mass shootings – των επιθέσεων με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου – που σόκαραν τις ΗΠΑ και αναζωπύρωσαν τον δημόσιο διάλογο για τον έλεγχο της οπλοκατοχής.