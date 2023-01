Ρώσος επίστρατος που βρέθηκε στη Μακίιβκα, στην επαρχία Ντονέτσκ, όπου την Πρωτοχρονιά επλήγη από ουκρανική πυραυλική επίθεση το «κέντρο ανάπτυξης του στρατού» επικοινώνησε με το μέσο ενημέρωσης Viorstka που διαθέτει κανάλι στο Telegram, ισχυριζόμενος ότι συμμετείχε στην απομάκρυνση των ερειπίων του κτιρίου όπου βρίσκονταν οι επίστρατοι.

Υπό τον όρο της ανωνυμίας (η διεύθυνση της Viorstka επιβεβαίωσε την ταυτότητά του) δήλωσε ότι είδε με τα ίδια του τα μάτια περίπου 200 νεκρούς. Την ίδια στιγμή το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωνε ότι οι νεκροί έχουν φθάσει τους 89.

«Εγώ και άλλοι επίστρατοι βοηθούσαμε στην απομάκρυνση των ερειπίων. Σκοτώθηκαν σίγουρα περίπου 200 άνθρωποι, οι τραυματίες είναι περίπου 150. Εκεί η κατάσταση είναι τρομακτική. Ο ίδιος προσπάθησα κατά κάποιο τρόπο να φύγω από αυτή την κόλαση, η κατάσταση έχει γίνει ασφυκτική, ενώ μετά από αυτό έγινε ακόμη πιο τρομακτική (το να βρίσκεσαι εκεί). Όχι μόνο για μένα. Εμείς δεν καταλαβαίναμε για ποιο πράγμα πολεμάμε. Τι στο διάολο συμβαίνει εδώ. Κανείς δεν μας θέλει εδώ».

Σύμφωνα με τον επίστρατο, η διοίκηση τους απαγορεύει να λένε τι συνέβη στην Μακίιβκα. «Μέχρι στιγμής μόνο λόγια λένε, δεν ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια». Παρόμοιες δηλώσεις για την απαγόρευση να μην λέγεται τίποτα για αυτό που συνέβη στην Μακίιβκα, έκαναν στην επικοινωνία τους με τη Viorstka και συγγενείς άλλων επίστρατων.

Ο επίστρατος δήλωσε ότι εκλήθη να υπηρετήσει τον Οκτώβριο του 2022 και πως προσπάθησε να μην πάει στον πόλεμο ζητώντας να περάσει από στρατιωτική ιατρική επιτροπή (η διεύθυνση της Viorstka έχει στη διάθεσή της φωτοαντίγραφο της κλήτευσής του).

«Έχω προβλήματα υγείας», δήλωσε στη Viorstka. «Δεν με παρέπεμψαν σε ιατρική επιτροπή, μου είπαν ότι δεν υπήρχαν λόγοι για την κατηγορία G, D, ούτε καν για την κατηγορία C. Τηλεφώνησα στην τοπική εισαγγελία και μου είπαν να πάω στο νοσοκομείο, όπου θα με παρέπεμπαν σε ιατρική επιτροπή. Δεν κλείστηκε ραντεβού εκεί. Τηλεφώνησα στην εισαγγελία της Μόσχας, έγραψα στον Πούτιν και η επιστολή εστάλη στο Υπουργείο Άμυνας. Γενικά δεν υπήρξε κανένα αποτέλεσμα. Οι νόμοι αυστηροποιήθηκαν, δεν υπάρχει καμία απολύτως διέξοδος [από εδώ]».

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι για την ουκρανική πυραυλική επίθεση την Πρωτοχρονιά, η οποία κόστισε τη ζωή σε 89 Ρώσους στρατιώτες, ευθύνεται η παράνομη χρήση κινητών τηλεφώνων από τους στρατιώτες.

The death toll from a Ukrainian New Year’s missile strike on a Russian-controlled city in eastern Ukraine rose to 89 on Wednesday, Russia’s defence ministry said, upping domestic pressure on the military leadership ▶️ https://t.co/mRFyr6ewOP #Makiivka pic.twitter.com/5eGsPHFcG5

— AFP News Agency (@AFP) January 4, 2023