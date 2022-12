Η διαρροή αερίου στο Σίτι του Λονδίνου κινητοποίησε τις αρχές που έστησαν επιχείρηση απομάκρυνσης. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η πυροσβεστική έχει προχωρήσει στην απομάκρυνση 1.300 ανθρώπων από το σημείο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου δήλωσε ότι οι δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο σήμερα το απόγευμα μετά από αναφορές για διαρροή στο δίκτυο αερίου στη λεωφόρο Seething Lane στη συμβολή της Crutched Fryers Lane στο Σίτι του Λονδίνου.

Έκρηξη από διαρροή αερίου σε συγκρότημα κατοικιών – Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι

Στις 5 μ.μ., τοπική ώρα, οι αρχές είπαν ότι μέχρι στιγμής είχαν απομακρυνθεί 1.300 άτομα και συνέστησαν να αποφεύγεται η περιοχή.

Update: Around 1,300 people have been evacuated due to the 24 inch gas main that has ruptured on Seething Lane junction of Crutched Friars. Fenchurch Street station is not affected. Please avoid the area if possible. pic.twitter.com/NO1lt50Jr1

— London Fire Brigade (@LondonFire) December 20, 2022