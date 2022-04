Χλώριο διαρρέει από χημικό εργοστάσιο της εταιρείας Dow Chemical στη Λουιζιάνα με τις αρχές να εκδίδουν εντολή οι κάτοικοι της περιοχής να αναζητήσουν «καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται».

Η πολιτειακή αστυνομία της Λουιζιάνας έκλεισε τον αυτοκινητόδρομο κοντά στο εργοστάσιο και στις δύο κατευθύνσεις.

Αναλυτικότερα οι κάτοικοι στην περιοχή Πλάκουμιν της Λουιζιάνα έλαβαν εντολή να παραμείνουν στη θέση τους, δηλαδή στους εσωτερικούς χώρους των σπιτιών ή των γραφείων που βρίσκονται, μετά από μια πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα τη διαρροή χλωρίου σε μια εγκατάσταση στο Ίμπερβιλ Πάρις.

Οι κάτοικοι της εν λόγω περιοχής στην πολιτεία της Λουιζιάνα, ειδοποιήθηκαν ότι πρέπει να μένουν σε εσωτερικούς χώρους, να κλείνουν πόρτες και παράθυρα, να μεταφέρουν τα κατοικίδια τους μέσα στα σπίτια και να απενεργοποιούν τα συστήματα κλιματισμού ή θέρμανσης.

Δύο ώρες μετά από την έναρξη της πυρκαγιάς και η διαρροή χλωρίου δεν έχει περιοριστεί ακόμη, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Απελευθέρωση χλωρίου σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Olin στο Πλάκουμιν. Οι εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις έλαβαν άμεσες προφυλάξεις ασφαλείας, ενώ η ομάδα άρχισε να εργάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, για να σταματήσουμε την απελευθέρωση. Έχει εγκατασταθεί ήδη ένα καταφύγιο στο μέρος και οι τοπικοί δρόμοι έχουν κλείσει προσωρινά. Θα παράσχουμε πρόσθετες πληροφορίες μόλις είναι διαθέσιμες».

Chlorine Leak Advisory

Plaquemine – Louisiana State Police Emergency Service Unit is responding to a chlorine leak at the DOW Chemical Plant in Iberville Parish. LA Hwy1 is closed in both directions. A shelter in placed has been issued as crews assess this incident. pic.twitter.com/nc4FDnufqE

— LA State Police (@LAStatePolice) April 19, 2022