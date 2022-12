Τεράστιο ενυδρείο, που βρίσκεται σε ξενοδοχείο του Βερολίνου, εξερράγη νωρίς σήμερα το πρωί και 100 πυροσβέστες έχουν σπεύσει στο σημείο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας Bild, υπάρχουν τουλάχιστον δύο τραυματίες.

«Το ενυδρείο υπέστη ζημιές, υπάρχει διαρροή νερού. Η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη προς το παρόν», έγραψε η πυροσβεστική υπηρεσία της γερμανικής πρωτεύουσας στο Twitter.

Η υπηρεσία αρμόδια για την ενημέρωση για την κυκλοφορία στο Βερολίνο, η VIZ, επεσήμανε ότι υπάρχει μεγάλη ποσότητα νερού στον δρόμο.

Το Dom Aquaree βρίσκεται μέσα σε ένα ξενοδοχείο Radisson στην τουριστική περιοχή Μίτε του Βερολίνου. Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το ενυδρείο αυτό είναι το μεγαλύτερο ομοιογενές, κυλινδρικό ενυδρείο στον κόσμο, έχει ύψος 16 μέτρα, περιέχει ένα εκατομμύριο λίτρα νερού και 1.500 ψάρια.

Why not to stay in an overpriced hotel with a giant aquarium. https://t.co/3SUqEL76yA

— SorayaSarhaddiNelson (@sorayanelson) December 16, 2022