Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί σε όλη την Ουκρανία, περιλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

«Μην αγνοείτε τις σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού, παραμείνετε στα καταφύγια», έγραψε στο Telegram ο Κίριλο Τιμοσένκο, ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας.

‼️Air raid alarm across the whole territory of #Ukraine. pic.twitter.com/gYPtEwyeBF

