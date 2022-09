Με πυροβολισμούς στον αέρα προσπάθησαν σήμερα οι Ταλιμπάν να διαλύσουν μια διαδήλωση γυναικών που είχε οργανωθεί μπροστά στην πρεσβεία του Ιράν στην Καμπούλ σε υποστήριξη προς τις γυναίκες του Ιράν που διαδηλώνουν εδώ και μέρες στη χώρα τους, των οποίων τον αγώνα λένε πως συμμερίζονται.

Με το σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», περίπου 25 γυναίκες, με μαντίλες στο κεφάλι, διαδήλωσαν για περίπου 15 λεπτά στο δρόμο μπροστά στην ιρανική πρεσβεία πριν διαλυθούν από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι είχαν πάρει θέσεις μπροστά από το κτίριο και πυροβολούσαν στον αέρα, έκαναν γνωστό δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι Ταλιμπάν επιχείρησαν επίσης να χτυπήσουν τις διαδηλώτριες με τους υποκόπανους των όπλων τους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Το Ιράν εξεγείρεται, τώρα είναι η σειρά μας», «Από την Καμπούλ στο Ιράν, πείτε όχι στη δικτατορία!», φώναζαν οι διαδηλώτριες πίσω από πανό που οι Ταλιμπάν τους άρπαξαν από τα χέρια.

BREAKING: On Thursday, Taliban forces fired into the air to disperse a women’s rally in support of protests in Iran over the death of a woman in the custody of morality police. pic.twitter.com/7ztifTfkG2

— BNN Afghanistan (@BNNAfghanistan) September 29, 2022