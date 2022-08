Αντιμέτωπη με τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 500 χρόνων βρίσκεται η Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Κομισιόν, η εικόνα των μεγαλύτερων ποταμών της Γηραιάς Ηπείρου έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 5 χρόνια.

Κι ενώ το καλοκαίρι ακόμη δεν έχει τελειώσει, πάνω από 6.600.000 στρέμματα έχουν καεί στα κράτη της ΕΕ από τον Ιανουάριο, ένας αριθμός που είναι ρεκόρ γι’ αυτήν την χρονική περίοδο.

Οι ειδικοί κρούουν ηχηρό καμπανάκι και προειδοποιούν ότι οι τεράστιες δασικές πυρκαγιές, η πρωτοφανής ξηρασία και οι συνεχείς καύσωνες που ταλαιπωρούν τον κόσμο, είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Η προειδοποίηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο έντονη. «Wenn du mich siehst, dann weine» («Αν με δεις, τότε κλάψε»), γράφει η ζοφερή επιγραφή σε έναν βράχο, στον ποταμό Έλβα, κοντά στη βόρεια τσεχική πόλη Ντέτσιν, κοντά στα γερμανικά σύνορα.

Καθώς τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν και τα νερά υποχωρούν αποκαλύπτουν από καιρό κρυμμένα ευρήματα, όπως ρωμαϊκά στρατόπεδα, χωριά-φαντάσματα και ναυάγια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η λεγόμενη «πέτρα της πείνας» στο Ντέτσιν είναι μία από τις δεκάδες, σε ποτάμια της κεντρικής Ευρώπης, που χαράχτηκαν για να σηματοδοτήσουν τη στάθμη τους κατά τη διάρκεια ιστορικών ξηρασιών και να προειδοποιήσουν τις μελλοντικές γενιές για την πείνα και τις κακουχίες που πιθανώς θα ακολουθήσουν όταν γίνουν ορατές.

Τσέχοι ερευνητές το 2013 περιέγραψαν την πέτρα ως «σμιλεμένη με τα χρόνια της κακουχίας».

«Η πέτρα εκφράζει ότι η ξηρασία έφερε κακή σοδειά, έλλειψη τροφίμων, υψηλές τιμές και πείνα για τους φτωχούς ανθρώπους», εξήγησαν.

Το παλαιότερο αναγνωρίσιμο έτος στην πέτρα στο Ντέτσιν είναι το 1616. Τα ίχνη των επιγραφών που σχετίζονται με πολύ παλαιότερες ξηρασίες, όπως το 1417 και το 1473, έχουν σε μεγάλο βαθμό διαβρωθεί με την πάροδο του χρόνου. Μεταγενέστερα χρόνια ξηρασίας, μεταξύ 1707 και 1893, είναι επίσης καταγεγραμμένα.

Οι περισσότερες «πέτρες πείνας» βρίσκονται στον Έλβα και υπενθυμίζουν με τον δικό τους τρόπο τις ζοφερές συνέπειες της ξηρασίας. Άλλες τέτοιες πέτρες εμφανίζονται στον Ρήνο, τον Δούναβη και τον Μοζέλλα.

Την ίδια ώρα, ο μακρύτερος σε έκταση ποταμός στην Ιταλία, ο Πάδος στερεύει. Ένα μεγάλο μέρος του έχει πλέον μεταμορφωθεί σε παραλία ενώ σε άλλες περιοχές, η στάθμη του νερού έπεσε τόσο χαμηλά που αποκαλύφθηκε μία δεξαμενής από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και αναδύθηκαν τα ερειπωμένα τείχη μιας μεσαιωνικής πόλης.

Επίσης, αναδύθηκε το ναυάγιο του Ζibello. Πρόκειται για μια φορτηγίδα 50 μέτρων, που βυθίστηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα στρατιωτικό όχημα των Ναζί κοντά στη Μάντοβα αλλά και μια βόμβα 450 κιλών.

Στη Λομβαρδία, θεμέλια ξύλινων κτιρίων που χρονολογούνται από την εποχή του χαλκού έχουν αναδυθεί από την κοίτη του ποταμού Όλιο, ενώ το κρανίο ενός ελαφιού ηλικίας 100.000 ετών και τα υπολείμματα μιας ύαινας, ενός λιονταριού και ενός ρινόκερου έχουν εμφανιστεί σε αποξηραμένα τμήματα της λίμνης Κόμο.

Στη Ρώμη, η υποχώρηση των νερών του Τίβερη αποκάλυψε τα ερείπια μιας γέφυρας που πιστεύεται ότι χτίστηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου αιώνα για τον αυτοκράτορα Νέρωνα, ώστε να μπορεί να επισκέπτεται ευκολότερα τις περιουσίες του στη δεξιά όχθη του ποταμού, συμπεριλαμβανομένης της βίλας της μητέρας του, Αγριππίνας.

