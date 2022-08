Νέα τραγωδία συγκλονίζει τη Μεγάλη Βρετανία αφού νεκρή εντοπίστηκε 11χρονη που είχε εξαφανιστεί σε θαλάσσιο πάρκο στο Γουίνδσορ.

Σύμφωνα με ό, τι έχει γνωστό, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν γύρω στις 15:55 το μεσημέρι του Σαββάτου. Το παιδί βρέθηκε γύρω στις 17:10 και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ρέξαμ Παρκ, όμως ήταν ήδη αργά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα τι ακριβώς συνέβη και οι Αρχές ερευνούν το περιστατικό.

Some very sad news to bring you this evening as an 11-year-old girl has died after getting into difficulty in the water at Liquid Leisure near Datchet.

The thoughts of everyone at the force is with her loved ones and we ask their privacy is respected at this time. https://t.co/wbAmjtHcBp

— Thames Valley Police (@ThamesVP) August 6, 2022