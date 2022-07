Ο 7χρονος Τρόι Κέλερ είχε εξαφανιστεί ξαφνικά από το σπίτι. Αρχικά οι γονείς του νόμιζαν πως το παιδί θα έπαιζε έξω με τους φίλους του, όταν όμως είδαν ότι έξω δεν παίζει κανένα παιδάκι, ανησύχησαν. Ο Πατέρας του βγήκε και τον έψαχνε στους δρόμους ενώ η μητέρα του τηλεφωνούσε σε συγγενείς και φίλους μήπως το παιδί της έχει πάει εκεί.

Ύστερα από 3 ώρες τηλεφώνησαν στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Χάρις, στο Τέξας και δήλωσαν την εξαφάνιση του παιδιού τους. Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία, ενώ ένα περιπολικό με τον σερίφη πήγε στο σπίτι για να κάνει ερωτήσεις στους γονείς σχετικά με τον Τρόι.

NOW – MISSING 7 YEAR OLD BOY – 4400 block of Rosegate Dr. Birnamwood Subdivision – Troy Khoeler.

He was last seen wearing a blue shirt & pants, has a small afro hair style.

He has been missing for approximately 2-3 hours. pic.twitter.com/FyQ7vFYGME

— Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4 (@Pct4Constable) July 28, 2022