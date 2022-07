Έναν εφιάλτη ζει η Λάνα Ντελ Ρέι τους τελευταίους μήνες. Η γνωστή τραγουδίστρια νιώθει ότι απειλείται η ζωή της, καθώς ένας εμμονικός θαυμαστής της, ονόματι Έρικ Εβεράρντο, εισέβαλε ξανά στο σπίτι της στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια της έκλεψε το αυτοκίνητό της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΤΜΖ, η 37χρονη υπέβαλε στο Δικαστήριο αίτημα για περιοριστικά μέτρα εις βάρος του και δήλωσε πως ο άντρας αυτός την παρενόχλησε ενώ έχει μπει τουλάχιστον δύο φορές στο σπίτι της, χωρίς φυσικά την άδειά της.

Η πρώτη φορά ήταν τον Φεβρουάριο. Επισκέφθηκε απρόσκλητος την οικία της και στη συνέχεια έφυγε κλέβοντας ένα από τα αυτοκίνητά της, μάρκας Jaguar. Παρότι δικάστηκε για την κλοπή, δεν σταμάτησε εκεί.

Στις αρχές του Ιουλίου, ο Έρικ Εβεράρντο πήγε στο σπίτι της τραγουδίστριας για δεύτερη φορά και άφησε στην είσοδο μία τσάντα με ένα σημείωμα.

Σε αυτό, της εξέφραζε την επιθυμία του να τη δει ξανά από κοντά. Ένα ίδιο γράμμα μάλιστα δέχτηκε και η αδερφή της. Επίσης, η αδερφή της έλαβε ακόμη δύο μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο.

Η Λάνα Ντελ Ρέι πλέον ανησυχεί ιδιαιτέρως και υποστηρίζει ότι απειλείται η ασφάλεια η δική της αλλά και της οικογένειάς της.

Για τον άνδρα, τον οποίο τονίζει ότι δεν γνωρίζει, κατέθεσε περιοριστικά μέτρα, που έγιναν δεκτά.

Ο Έρικ Εβεράρντο υποχρεούται να μην πλησιάζει την ίδια, την αδερφή και τον αδερφό της σε ακτίνα 100 μέτρων.

