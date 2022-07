Πολλοί άνθρωποι χτυπήθηκαν από πυρά και ένας ύποπτος συνελήφθη σε ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα της Δανίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Κοπεγχάγης.

Πάνοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο εμπορικό κέντρο Field’s λίγα λεπτά αφότου αναφέρθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή. Οι αρχές ζήτησαν από όσους βρίσκονταν εκεί να τους στείλουν βίντεο που τράβηξαν με τα κινητά τους και οτιδήποτε άλλη σχετική πληροφορία είχαν.

Στα πλάνα που πρόβαλαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης φαίνονται πολλοί άνθρωποι να τρέχουν για να βγουν έξω από το Field’s.

Φωτογραφία από τη σύλληψη του δράστη:

The man guilty of shooting multiple people in Copenhagen shopping mall 👍 pic.twitter.com/M6dopJCCbD — 🇲🇪 (@WarReadyyy) July 3, 2022

Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο εμπορικό κέντρο έκλεισαν ενώ διακόπηκαν τα δρομολόγια στη γραμμή του μετρό, ανέφερε το BBC.

Τα περιστατικά με θύματα από πυροβολισμούς στην Ευρώπη όλο και πληθαίνουν, κάτι που αποδείχθηκε, με πολύ δυσάρεστο και αιματηρό τρόπο, στη χώρα μας όπου μέσα σε ένα 24ωρο έχουν χάσει τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι, τρεις στο επεισόδιο στα Κάτω Πατήσια και ένας στην Αγία Βαρβάρα.

Μια αυτόπτης μάρτυρας, η Έμιλι Γιέπεσεν, είπε στην εφημερίδα Jyllands-Posten: «Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι συμβαίνει. Ξαφνικά, επικράτησε χάος.

Η αστυνομία δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για τη σύλληψη, ούτε πόσοι είναι οι τραυματίες. Συμβούλευσε μόνο όσους βρίσκονται μέσα στο Field’s να παραμείνουν στις θέσεις τους και να αναμένουν τη βοήθεια των αρχών.

Το Field’s λειτουργεί από το 2004 και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στη Δανία.

Ο Βρετανός τραγουδιστής Χάρι Στάιλς επρόκειτο να εμφανιστεί αργότερα σήμερα σε έναν συναυλιακό χώρο που απέχει λιγότερο από 1,5 χιλιόμετρο από το εμπορικό κέντρο. Η εταιρεία Live Nation που διοργανώνει τη συναυλία ανέφερε ότι θα γίνει κανονικά, κατόπιν διαβουλεύσεων με την αστυνομία, καθώς οι μισοί θεατές είχαν ήδη μπει στον χώρο.

Armed police rush to the Field's shopping centre in Copenhagen following reports of several people being hit by gunshots. Latest: https://t.co/JjQ6ZeZipe pic.twitter.com/VlkCcpszPb — Sky News (@SkyNews) July 3, 2022