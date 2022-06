Σελίδα στη ζωή του γυρίζει ο Τζόνι Ντεπ. Μετά την μεγάλη νίκη του στην πολύκροτη δίκη με την πρώην σύζυγο του, Άμπερ Χερντ, ο δημοφιλής ηθοποιός εμφανίστηκε σε live του Τζεφ Μπεκ πλήρως ανανεωμένος.

Συγκεκριμένα, ανέβηκε στη σκηνή του Blues Festival στο Ελσίνκι και ξάφνιασε το κοινό, που τον είδε για πρώτη φορά τόσο περιποιημένο, ενώ είχε αποχωριστεί το μούσι του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, ο σταρ του Χόλυγουντ φαινόταν στην καλύτερή του φάση, κάτι που μοιάζει λογικό, αν σκεφτεί κανείς πως μετά από 6 χρόνια, κατάφερε να αποκαταστήσει το όνομά του.

Υπενθυμίζεται ότι η Άμπερ Χερντ είχε κατηγορήσει τον Τζόνι Ντεπ για ενδοοικογενειακή βία γεγονός που δεν πιστοποιήθηκε από τα στοιχεία και τις καταθέσεις.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του Ντεπ, σημειώνοντας ότι η πρώην σύζυγός του τον δυσφήμησε στο άρθρο της Washington Post.

Οι ένορκοι κατέληξαν στο ότι η δήλωση ήταν ψευδής, συκοφαντική και έγινε με κακόβουλο τρόπο.

Παράλληλα, το δικαστήριο επιδίκασε στον σταρ του Χόλυγουντ αποζημίωση ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, η δικαστής Πένεϊ Αζκαράτε ενημέρωσε ότι η νομοθεσία της πολιτείας Βιρτζίνια περιορίζει τις αποζημιώσεις «τιμωρητικής φύσεως» στα 350.000 δολάρια.

Αυτό σημαίνει ότι ο Τζόνι Ντεπ δικαιούται το ποσό των 10,35 εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως, η Άμπερ Χερντ αδυνατεί να το πληρώσει

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, ο Ντεπ παρουσίαζε την πρώην σύζυγό του ως μια ασταθή γυναίκα που τον κακοποίησε και τον εξευτέλισε.

Υποστήριξε ότι η Χερντ είχε συχνά μια «σαρκαστική, ταπεινωτική, επιθετική, βίαιη, τοξική στάση» και περιστασιακά κατέφευγε στη βία. «Είχε ανάγκη για σύγκρουση. Ανάγκη για βία», τόνισε.

Η Χερντ παραδέχθηκε ότι έχει χτυπήσει τον πρώην σύντροφό της σε πολλές περιπτώσεις, μετά από «χρόνια που δεν υπερασπιζόμουν τον εαυτό μου». Υποστήριξε πάντως ότι ποτέ δεν ήταν «καταχρηστική» με τον Ντεπ.

Thank you #JohnnyDepp 😭❤️ finally my dream come true and I get to see you in real life😭❤️ #Finland #helsinkibluesfestival pic.twitter.com/o5WNV4kEGO

— Vilma (@Vilmuska2) June 19, 2022