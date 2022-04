Η Ρωσίδα δημοσιογράφος Μαρίνα Οβσιάνικοβα, η οποία στα μέσα Μαρτίου είχε εισβάλει στο τηλεοπτικό στούντιο με πλακάτ κατά του πολέμου στη διάρκεια δελτίου ειδήσεων, γίνεται ανταποκρίτρια στην Ουκρανία και τη Ρωσία για τη μεγάλη γερμανική εφημερίδα die Welt, ανακοινώθηκε σήμερα από την εφημερίδα.

Russian state TV interrupted by «No War» protest. Maria Ovsyannikova, a Channel One employee, rushed in front of the camera with a poster saying “stop the war, don’t believe the propaganda.” #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kA1OrBqeHw

