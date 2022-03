Η ρωσική αστυνομία συνέλαβε σήμερα δύο δικηγόρους του φυλακισμένου επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, λίγη ώρα αφότου το δικαστήριο αποφάσισε να του επιβάλει ποινή κάθειρξης εννέα ετών με την κατηγορία της απάτης και της προσβολής του δικαστηρίου, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters που παρακολούθησε την δίκη.

Οι δικηγόροι Όλγκα Μιχαήλοβα και Βαντίμ Κόμπζεφ δήλωσαν ότι ο Ναβάλνι θα εφεσιβάλει την απόφαση του δικαστηρίου.

Οι δύο δικηγόροι συνελήφθησαν μόλις τέλειωσαν τις δηλώσεις τους στους δημοσιογράφους.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Ναβάλνι έκανε σχετική ανάρτηση στο Twitter, στην οποία αναφέρει:

«9 χρόνια. Λοιπόν, όπως έλεγαν οι χαρακτήρες της αγαπημένης μου τηλεοπτικής σειράς «The Wire»: «Κάνεις μόνο δύο μέρες. Είναι η μέρα που μπαίνεις και η μέρα που βγαίνεις».

Είχα και ένα μπλουζάκι με αυτό το σύνθημα, αλλά οι αρχές των φυλακών το κατέσχεσαν, θεωρώντας εξτρεμιστικό το κείμενο».

— Alexey Navalny (@navalny) March 22, 2022