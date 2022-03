Από τη μια είναι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πρόεδρος της Ουκρανίας. Από την άλλη ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Πρόεδρος της Ρωσίας. Ο τρόπος που μιλάνε αλλά και ο τρόπος που κάθονται ή οι κινήσεις που κάνουν μαρτυρούν πολλά.

Τις εντυπώσεις πάντως τις κλέβει μέχρι στιγμής ο Ζελένσκι. Είναι ήρεμος, ανθρώπινος, μιλάει με αλλά και στο συναίσθημα και αποπνέει αμεσότητα και ειλικρίνεια.

Ο Πούτιν είναι αυτό που λέμε απόμακρος, λιγομίλητος, μετράει κάθε του λέξη, σοβαρός στα όρια της αυστηρότητας. Τα πρόσωπα που δείχνουν προς τα έξω οι δυο ηγέτες είναι εντελώς διαφορετικά.

Για παράδειγμα όλοι είδαν τον Ουκρανό Πρόεδρο να μπαίνει στην αίθουσα των δημοσιογράφων για να μιλήσει. Παίρνει την καρέκλα του ο ίδιος, τους χαιρετά φιλικά και κάθεται απέναντι τους.

Bringing his own chair, sitting few meters from a crowd of journalists, speaking his mind with sincerity and courage, not afraid of anything: meet Ukraine’s president Volodymyr Zelensky, a true leader of the free world https://t.co/yoPm3LaZhW

Μάλιστα αυτή του η πράξη σχολιάστηκε ευμενώς στο twitter. Κάποιος έγραψε: «Φέρνει ο ίδιος την καρέκλα του, κάθεται σε απόσταση λίγων μέτρων από τους δημοσιογράφους, μιλά με κουράγιο και ειλικρίνεια, δεν φοβάται τίποτα. Αυτός είναι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ένας πραγματικός ηγέτης του ελεύθερου κόσμου»

Ενώ κάποιος άλλος συμπλήρωσε: «Αυτός ο άνθρωπος ηγείται με κουράγιο μιας χώρας σε πόλεμο ΚΑΙ κουβαλάει τη δική του καρέκλα σε συνέντευξη Τύπου»

Από την άλλη έχουμε τον ηγέτη της μεγαλύτερης δύναμης στον κόσμο μαζί με τις ΗΠΑ. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αντιληφθεί το ρόλο του και τον παίζει με αξιώσεις. Είναι με απλά λόγια αυτός ο άνθρωπος που δεν θέλει πολλά πολλά. Ζητά να γίνονται όλα με απόλυτο επαγγελματισμό.

Είναι απόμακρος και αυστηρός. Ποιος δεν θυμάται τις συναντήσεις του με ξένους ηγέτες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος που καθόταν σε εκείνο το μακρόστενο λευκό τραπέζι, στη μια άκρη εκείνος και στην άλλη ο συνομιλητής του.

Ο Ζελένσκι πάντως κάλεσε και πάλι χθες να τα πουν οι δυο τους σε μια συνάντηση «πρόσωπο με πρόσωπο».

Zelensky to Putin: «Good Lord, what do you want? Leave our land. If you don’t want to leave now, sit down with me at the negotiating table. But not from 30 meters away, like with Macron and Scholz. Sit down with me and talk. What are you afraid of? We’re no threat to anyone.» pic.twitter.com/CNsLj2yQ1N

— max seddon (@maxseddon) March 3, 2022