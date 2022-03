Οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν στην πόλη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, όμως οι Ουκρανοί ελέγχουν ακόμη το κτίριο της τοπικής διοίκησης, ανέφερε ο ένας σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών, ο Βαντίμ Ντενισένκο, μιλώντας στην τηλεόραση.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τουλάχιστον ένα κτίριο κατοικιών καταστράφηκε, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των θυμάτων.

Video verified by The New York Times shows an attack on apartment buildings next to a kindergarten in Kherson, a city that has been a target of Russia’s assault on southern Ukraine. Russian foot soldiers can also be seen patrolling the streets.https://t.co/9LU8Hv9uYt

— The New York Times (@nytimes) March 1, 2022