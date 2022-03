Λίγη μόλις ώρα μετά την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας για μεγάλης εμβέλειας επίθεση στο Κίεβο, με στόχο μεταξύ άλλων κυβερνητικό κτίριο πληροφοριών, στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ξεκίνησαν οι πρώτοι βομβαρδισμοί.

Στόχος των ρωσικών δυνάμεων είναι σημαντικές υποδομές της Κιέβου προκειμένου να τεθούν εκτός λειτουργίας ούτως ώστε να είναι πιο εύκολη η ρωσική εισβολή στην πόλη.

Όπως μεταδίδουν τόσο ρωσικά όσο και ουκρανικά ΜΜΕ, στο στόχαστρο της Ρωσίας βρέθηκε, μεταξύ άλλων, πύργος τηλεπικοινωνιών στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας βλέπουν και σχετικά βίντεο, των οποίων η αυθεντικότητα επιβεβαιώνεται, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν ο πύργος δέχτηκε χτυπήματα ή αν αυτά προέρχονται από περιοχή πέριξ.

Σημειώνεται πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση είτε από τη ρωσική πλευρά είτε από την ουκρανική.

Σύμφωνα με αναφορές, δε, μετά τον βομβαρδισμό σταμάτησε η μετάδοση των ουκρανικών τηλεοπτικών καναλιών.

