Αυξήθηκαν σε τουλάχιστον 15 οι νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου στη Σιέρα Λεόνε

Τουλάχιστον δεκαπέντε άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών κάτω των 5 ετών, έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση, τη Δευτέρα, επταώροφης πολυκατοικίας στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, τη Φριτάουν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε χθες Πέμπτη από την υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

A four-story building that housed both residential apartments and ground-floor shops collapsed this afternoon along Shell Bai Bureh Road, east of Freetown

