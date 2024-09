Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, όταν κατέρρευσε πολυκατοικία στην πρωτεύουσα της Σιέρα Λεόνε, τη Φριτάουν, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονταν στα συντρίμμια.

Το κτίριο, στο ανατολικό τμήμα της πόλης 1,3 εκατ. κατοίκων, στο οποίο λειτουργούσαν καταστήματα στο ισόγειο και υπήρχαν διαμερίσματα στους ψηλότερους ορόφους, κατέρρευσε μεταξύ 14:00 και 15:00 (ώρα Ελλάδος), ανέφερε η εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (NDMA) σε ανακοίνωσή της.

«Μέχρι στιγμής διασώθηκαν έξι άνθρωποι και οκτώ έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί»: τρεις άνδρες, δύο γυναίκες, δυο κοριτσάκια κι ένα αγοράκι, με τα τρία παιδιά να είναι όλα κάτω των 5 ετών, διευκρίνισε η NDMA.

The National Disaster Management Agency (NDMA) has confirmed that six survivors have been rescued from the rubble, while eight victims have been confirmed dead (three adult males, two adult females, two young girls under five, and one young boy under five).

More remain trapped… pic.twitter.com/abhHFDtWzQ

— Gleaner Newspaper Sierra Leone 🇸🇱 (@GleanerSierraLe) September 16, 2024