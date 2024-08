Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιταλία, καθώς μία μητέρα και ο γιος της αγνοούνται ύστερα από κατολίσθηση, που προκάλεσε κακοκαιρία στο χωριό Ταλανίκο του δήμου Σαν Φελίτσε α Καντσέλο, στην περιοχή της Καζέρτα.

Τα δύο άτομα επέβαιναν σε τρίκυκλο, το οποίο παρασύρθηκε από ένα ποτάμι λάσπης και έχει βρεθεί σε μια πλαγιά.

Η 74χρονη και ο 42χρονος μάζευαν φουντούκια, όταν αιφνιδιάστηκαν από την κατολίσθηση και προσπάθησαν να διαφύγουν με το όχημα.

Στις αρχές Αυγούστου φωτιά κατέστρεψε το πευκοδάσος στον λόφο Ταλάνικο κάτι το οποίο διευκόλυνε την κάθοδο της λάσπης στο χωριό

Πιθανότατα διένυσαν μόνο λίγα μέτρα, πριν η λάσπη τους παρασύρει, με αποτέλεσμα τώρα να έχουν χαθεί τα ίχνη τους και να βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους.

Πολλοί ήταν οι κάτοικοι, που βγήκαν στους δρόμους έντρομοι, αφού τα ορμητικά νερά πλημμύρισαν κελάρια και γκαράζ, παρασύροντας μαζί τους τα πάντα.

