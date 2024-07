Τουλάχιστον 14 νεκροί και έξι τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην επαρχία Ασιούτ, στο νότιο τμήμα της Αιγύπτου, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες Τρίτη (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

14 people killed, 6 rescued with injuries following building collapse in Upper Egypt governorate of Assiut #Egypt #Egyptian #Assiut #MENA #News #2luglio #WorldNews pic.twitter.com/fwDCov2y4G

Το τριώροφο κτίριο κατέρρευσε τη Δευτέρα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και σωστικά συνεργεία αναζητούσαν εγκλωβισμένους στα ερείπια για περισσότερες από 24 ώρες.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Εσάμ Σαάντ επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας και ζήτησε από τους αρμόδιους φορείς να συντονίσουν τις προσπάθειές τους ώστε να καταβληθούν όσο το δυνατόν συντομότερα οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις και να στηριχθούν οι τραυματίες και οι οικογένειες που έμειναν άστεγες.

At 14 people died when a three-storey building collapsed in the southern Egyptian city of Assiut on Monday… https://t.co/J2waOSrBVx

— Ripples Nigeria (@RipplesNG) July 2, 2024