Μέρος της στέγης του αεροδρομίου στο Νέο Δελχί της Ινδίας κατέρρευσε με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άντρας και να τραυματιστούν άλλοι οκτώ, το πρωί της Παρασκευής (28/6).

Σύμφωνα με τα ξένα μέσα, αιτία ήταν η έντονη βροχόπτωση που πλήττει την περιοχή.

«Οκτώ άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ένα άτομο είναι νεκρό», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ατούλ Γκαρντ, διευθυντής των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Δελχί.

Όλες οι αναχωρήσεις πτήσεων από τον Τερματικό Σταθμό 1 στην πρωτεύουσα της Ινδίας ανεστάλησαν προσωρινά μέχρι τις 2 μ.μ. (τοπική ώρα), καθώς οι διασώστες καθάριζαν τα συντρίμμια και αναζητούσαν τυχόν εγκλωβισμένους, ανακοίνωσε η αρχή του αεροδρομίου.

«Το στέγαστρο και ορισμένοι πυλώνες στήριξης έπεσαν στην περιοχή αναχωρήσεων του Τερματικού Σταθμού 1 γύρω στις 5 π.μ. (τοπική ώρα), προκαλώντας ζημιές σε αυτοκίνητα στην περιοχή επιβίβασης και αποβίβασης» προστίθεται.

