Για έκτη ημέρα η Ρωσία πολιορκεί την Ουκρανία. Ο πόλεμος μαίνεται ενώ εκατοντάδες άμαχοι χάνουν τη ζωή τους.

Η διεθνής κοινότητα ζητά να τερματιστούν οι εχθροπραξίες και διάσημοι αστέρες στέκονται στο πλευρό των Ουκρανών.

Ο Γάλλος ηθοποιός πραγματοποίησε δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο και έκανε έκκληση στις δύο χώρες να «κατεβάσουν τα όπλα και να διαπραγματευθούν».

«Η Ρωσία και η Ουκρανία ήταν πάντα δύο αδελφές χώρες. Είμαι εναντίον αυτού του αδελφοκτόνου πολέμου. Λέω »κατεβάστε τα όπλα» και διαπραγματευθείτε», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι ο 73χρονος διαθέτει εκτός από τη γαλλική και τη ρωσική υπηκοότητα.

Το ρωσικό διαβατήριο το απέκτησε τον Ιανουάριο του 2013, όταν βρισκόταν στα «μαχαίρια» με τον Φρανσουά Ολάντ για τη δημοσιονομική πολιτική που εφάρμοζε.

Στη Ρωσία ο ηθοποιός είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Μάλιστα, τον συνδέει μια φιλία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

