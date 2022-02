Οι αρχές της Νέας Ζηλανδίας χρησιμοποιούν τραγούδια του Μπάρι Μάνιλοου, το “Baby Shark” αλλά και το “Macarena” σε μια προσπάθεια να αναγκάσουν τους διαδηλωτές κατά των υγειονομικών μέτρων να φύγουν από τον κήπο μπροστά από το κοινοβούλιο της χώρας τον οποίο έχουν καταλάβει εδώ και ημέρες, προκαλώντας όμως και την αντίδραση της αστυνομίας που δεν εγκρίνει τις μεθόδους αυτές.

Η διαμαρτυρία ξεκίνησε πριν μία εβδομάδα όταν ένα κονβόι φορτηγών και αυτοκινήτων από όλη τη χώρα συγκεντρώθηκε μπροστά στο κοινοβούλιο στο Ουέλινγκτον, εμπνευσμένο από τις διαδηλώσεις κατά των περιοριστικών μέτρων λόγω της covid-19 που πραγματοποιούνται στον Καναδά. Στην αρχή έξω από το κοινοβούλιο είχαν συγκεντρωθεί περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές, όμως ο αριθμός τους άρχισε να μειώνεται μέσα στην εβδομάδα, προτού αυξηθεί και πάλι το Σάββατο.

Χθες Κυριακή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Τρέβορ Μάλαρντ δήλωσε ότι ενέκρινε τη χρήση δυνατής μουσικής προκειμένου να αναγκαστούν οι διαδηλωτές να αποχωρήσουν, με τα μεγάφωνα να παίζουν συνεχώς τραγούδια του Μπάρι Μάνιλοου, αλλά και τη Macarena, όπως και μηνύματα υπέρ του εμβολιασμού κατά της covid-19.

Οι διαδηλωτές δεν φάνηκαν να πτοούνται και απάντησαν κι εκείνοι με δικά τους τραγούδια, ανάμεσά τους και το “We ‘re not gonna take it” των Twisted Sister.

Η αστυνομία υιοθέτησε μια πιο ήπια στάση απέναντι στους διαδηλωτές έπειτα από μια απόπειρα την Πέμπτη να τους εκδιώξει με τη βία από τον κήπο του κοινοβουλίου, στη διάρκεια της οποίας ξέσπασαν συμπλοκές και έγιναν περισσότερες από 120 συλλήψεις.

Ο Μάλαρντ την Παρασκευή δήλωσε ότι αλλάζει τακτική και κάλεσε το προσωπικό του κοινοβουλίου να ανοίγει το αυτόματο σύστημα ποτίσματος του κήπου στη διάρκεια της νύκτας.

“Κανείς που βρίσκεται εδώ δεν είναι νόμιμα και αν βρέχονται από κάτω όπως και από πάνω, είναι πιο πιθανό να νιώσουν λιγότερο άνετα και πιο πιθανό να πάνε σπίτια τους”, εξήγησε.

Ωστόσο ο επικεφαλής της αστυνομίας του Ουέλιγνκτον, ο Κόρι Παρνέλ, δεν συμφωνεί με τις μεθόδους που υιοθέτησε ο Μάλαρντ, οι οποίες φαίνεται να έχουν ενισχύσει την αποφασιστικότητα των διαδηλωτών.

“Σίγουρα δεν πρόκειται για τακτικές ή μεθόδους που εγκρίνουμε και θα προτιμούσαμε να μην συνέβαιναν”, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio New Zealand, ζητώντας και πάλι από τους διαδηλωτές να μετακινήσουν τα οχήματά τους που εξακολουθούν να κλείνουν τους δρόμους του Ουέλινγκτον.

Η Νεοζηλανδή πρωθυπουργός Τζασίντα Άρντερν έχε αρνηθεί να σχολιάσει τις νέες μεθόδους που χρησιμοποιεί ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, αλλά βουλευτές της αντιπολίτευσης επικρίνουν τον Μάλαρντ.

“Οι ενέργειες του Μάλαρντ είναι (…) ντροπιαστικές και αναποτελεσματικές”, έγραψε στο Twitter ο βουλευτής Κρις Μπίσοπ του Εθνικού Κόμματος.

“Όχι μόνο οι χοντράδες του Μάλαρντ είναι ανώριμες, όχι μόνο είναι αναποτελεσματικές, αλλά έκαναν μια σοβαρή κατάσταση ακόμη χειρότερη”, κατήγγειλε ο Ντέιβιντ Σέιμουρ, επικεφαλής του κόμματος της αντιπολίτευσης ACT.

In an effort to get protestors to leave the grounds of Parliament in NZ, they’re playing “Baby Shark” on the loudspeaker.

God defend New Zealand 🇳🇿 https://t.co/irVGKeBt79

— Andrew Macfarlane (@andrewmacfnz) February 12, 2022