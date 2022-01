Χαμός γίνεται τις τελευταίες ώρες στο Instagram με τις φωτογραφίες του σουπερ σέξι μοντέλου Ελίζαμπεθ Χάρλει.

Η 56χρονη σταρ, δεν φαίνεται να έχει πτοηθεί από τον πρόσφατο τραυματισμό της στον αστράγαλο και ποζάρει με εορταστική διάθεση φορώντας ένα εντυπωσιακό μίνι φούξια φόρεμα με παγέτες.

Στις φωτογραφίες που ανέβασε, ποζάρει με το χάρτινο ομοίωμα του Λίαμ Νίσον, ενώ σε άλλη είναι ξαπλωμένη στον καναπέ της όπου διακρίνεται το τραυματισμένο της πόδι. Η ηθοποιός έπαθε διάστρεμμα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Carribean.

«Καλά Χριστούγεννα! Αποσπώ την προσοχή μου από τον τραυματισμένο μου αστράγαλο», γράφει στη λεζάντα που συνοδεύει τις φωτογραφίες.

Happy Christmas! Distracted from my #wretchedankle by whom I got in my stocking 😉😘🎄💃🏻 @Versace pic.twitter.com/FAEi0YaWeH

— Elizabeth Hurley (@ElizabethHurley) December 25, 2021