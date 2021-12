Μία ανάσα πριν από το φράγμα του ενός εκατομμυρίου κρουσμάτων βρίσκεται η χώρα μας, η οποία διανύει το πιο επιθετικό και θανατηφόρο κύμα του κοροναϊού.

Την ώρα που ο πλανήτης ανησυχεί για την παραλλαγή Όμικρον, με τους επιστήμονες να «κλειδώνουν» την τρίτη δόση ως απαραίτητη για την προστασία μας από την νέα απειλή και να συζητούν την αναγκαιότητα της τέταρτης, ο κοροναϊός συνεχίζει να πολιορκεί την Ελλάδα.

Τα ρεκόρ στα κρούσματα και στους θανάτους «σπάνε» το ένα μετά το άλλο, την ώρα που οι διασωληνωμένοι δεν λένε να πέσουν κάτω από τους 700.

Κάθε εφημερία στα νοσοκομεία της χώρας είναι μία μεγάλη μάχη από τους ήρωες της πρώτης γραμμής, την ώρα που όπως ανέφερε και η κα. Κοτανίδου γίνεται διαλογή ασθενών, η οποία αφορά πολύ σοβαρά επιστημονικά κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας.

Μία ημέρα μετά το σπάσιμο του φράγματος των 19.000 νεκρών λοιπόν, η χώρα μας είναι έτοιμη να σπάσει ακόμη ένα ρεκόρ, καθώς τα συνολικά κρούσματα από την αρχή της πανδημίας είναι 999.652. Όλα δείχνουν λοιπόν πως αύριο οι μολύνσεις στη χώρα μας από τον Φλεβάρη του 2020 θα είναι πάνω από ένα εκατομμύριο.

Την ίδια ώρα οι θάνατοι συνολικά στη χώρα μας αυξάνονται με τρομακτικούς αριθμούς καθώς μέσα σε 11 ημέρες από τους 18.000 νεκρούς, ξεπεράσαμε χτες του 19.000 θανάτους.

Ιδιαίτερα άσχημη είναι η εικόνα και από το «μέτωπο» των διασωληνωμένων που σήμερα είναι 705, με τα νοσοκομεία να είναι κάτω από μεγάλη πίεση, με τις ΜΕΘ να γεμίζουν και το υγειονομικό προσωπικό να είναι στα όριά του και τη μάχη απέναντι στον φονικό ιό να είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Όπως είναι φυσικό, η εμφάνιση της νέας παραλλαγής Όμικρον έχει τρομοκρατήσει όλο τον πλανήτη με τους ειδικούς να χρειάζονται χρόνο για να καταλήξουν σε ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την μεταδοτικότητά της αλλά και το κατά πόσο καλύπτεται από τα εμβόλια.

Αν και η «Όμικρον» δεν έχει δείξει ακόμα.. τα δόντια της, ειδικοί κάνουν δυσοίωνες εκτιμήσεις για τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να χάσουν τη ζωή τους «χτυπημένοι» από την Covid-19 το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Την ανησυχία πάντως από τα σημερινά στοιχεία επιτείνει το γεγονός ότι οι 4.761 μολύνσεις έχουν εντοπιστεί μετά από σχετικά χαμηλό αριθμό τεστ.

Επίσης ο κοροναϊός «έδωσε» τα περισσότερα κρούσματα -ως συνήθως και όπως είναι λογικό- στην Αττική, όπου καταγράφηκαν 1.521, ενώ στην Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 777.

Από εκεί και πέρα, η Αχαΐα έχει 149 νέες μολύνσεις, το Ηράκλειο καταγράφει 141, η Μαγνησία 127 και η Κοζάνη 110.

Την ίδια ώρα, δεν είναι λίγοι οι ειδικοί που το τελευταίο διάστημα εξηγούν γιατί το ποσοστό θνητότητας από κοροναϊό στη χώρα μας είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

Έλληνες εντατικολόγοι στην προσπάθειά τους να ερμηνεύσουν τον υψηλό αριθμό θανάτων ασθενών με CoViD στην Ελλάδα παρέθεσαν τέσσερις λόγους σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου.

Απαντώντας σε ερώτηση του iatronet.gr για τον μεγάλο αριθμό των θανάτων που παρατηρείται στη χώρα μας, η κ. Κοτανίδου είπε πως η CoViD έχει πολύ υψηλή θνητότητα και πως το μέσο ποσοστό των ασθενών που χάνουν τη ζωή τους σε όλες τις ΜΕΘ της χώρας είναι 50% έως 60%.

Εξηγώντας τα ποσοστά, οι επιστήμονες ανέδειξαν τέσσερις λόγους:

Τη διαφορά της επιδημιολογικής κατάστασης των κρατών μελών της Ευρώπης έδειξε και ο επιδημιολόγος για τον κοροναϊό και οικονομολόγος υγείας, Έρικ Φάιγκλ Ντινγκ.

Η διαφορά των επιδημιολογικών χαρτών που ανανεώνονται κάθε Πέμπτη είναι απίστευτη, καθώς μέσα σε τρεις μήνες όχι μόνο εξαφανίστηκε κάθε πράσινη περιοχή, αλλά σχεδόν όλος ο χάρτης βάφτηκε κόκκινος.

Οι περισσότερες χώρες που βρίσκονταν στο πορτοκαλί, μπήκαν στο βαθύ κόκκινο, ενώ εκείνες που ήταν στο πράσινο, πέρασαν στην επόμενη κατηγορία.

Μόνο ελάχιστες χώρες όπως η Ισπανία, η οποία βέβαια παρουσιάζει και εξαιρετικά ποσοστά εμβολιασμού κατάφεραν να διατηρήσουν την επιδημιολογική τους κατάσταση και να μην αλλάξουν κατηγορία.

Όσον αφορά την Ελλάδα, εκεί που τρεις μήνες πριν οι περισσότερες περιφέρειες βρίσκονταν στο πορτοκαλί με λίγες εξαιρέσεις, πλέον η Επικράτεια βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο.

How it started 3 months ago— How it’s going.#COVID19 pic.twitter.com/sMqGrzRgy7

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 10, 2021