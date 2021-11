Τα πτώματα τριών ανθρώπων ανασύρθηκαν από ακίνητα που πυρπολήθηκαν στη Χονιάρα, την πρωτεύουσα των Νησιών του Σολομώντα, όπου ξέσπασαν ταραχές την Τετάρτη, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους στα επεισόδια που ανακοινώνονται από τις Αρχές του αρχιπελάγους του νότιου Ειρηνικού.

The Solomon Islands have been greeted by AFP personnel and ADF troops tasked with stabilising riots and civil unrest brought on by the Pacific nation’s new allegiance with Beijing | @vanOnselenP pic.twitter.com/tZprynwb1X

— 10 News First (@10NewsFirst) November 26, 2021