Αρκετά κτίρια πυρπολήθηκαν σήμερα στη Χονιάρα, την πρωτεύουσα στα Νησιά Σολομώντα, αρχιπελάγους στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες και τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές κατέλαβαν την κινεζική συνοικία της πόλης, αξιώνοντας την άμεση παραίτηση του πρωθυπουργού.

Αυτόπτες μάρτυρες και τοπικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για πλήθος ανθρώπων που αψήφησε την απαγόρευση της κυκλοφορίας που επέβαλε η κυβέρνηση την προηγουμένη και κατέβηκε στους δρόμους για να διαδηλώσει ξανά. Πλάνα που αναμεταδόθηκαν απευθείας νωρίτερα σήμερα εικόνιζαν κτίρια στις φλόγες και στήλες πυκνού μαύρου καπνού που υψώνονταν στον ουρανό της πρωτεύουσας.

Eyewitness video showed a hardware shop burning in the Solomon Islands capital of Honiara amid anti-government protests across the city https://t.co/QeznpR0kFn pic.twitter.com/vC8FKfY1eu

— Reuters (@Reuters) November 24, 2021