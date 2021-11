Κτίρια πυρπολήθηκαν και εμπορικά καταστήματα λεηλατήθηκαν σήμερα Παρασκευή στη Χονιάρα, την πρωτεύουσα των Νησιών του Σολομώντα, όπου συνεχίζονται για τρίτη συναπτή ημέρα οι ταραχές, μολονότι η Αυστραλία ανακοίνωσε πως άρχισε να αναπτύσσει ειρηνευτική αποστολή.

Χιλιάδες άνθρωποι, ορισμένοι οπλισμένοι με τσεκούρια και μαχαίρια, επιτέθηκαν στην κινεζική συνοικία, σε καταστήματα και άλλες εγκαταστάσεις στο κέντρο της πόλης, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι νέες ταραχές που ξέσπασαν χθες Πέμπτη στα Νησιά του Σολομώντα οδήγησαν την Αυστραλία να ανακοινώσει πως θα αναπτύξει ειρηνευτική δύναμη εκεί, με φόντο τη διένεξη ανάμεσα στην Ταϊβάν και την Κίνα, που «ανησυχεί» για τα συμφέροντά της στο αρχιπέλαγος του Ειρηνικού.

Τα Νησιά του Σολομώντα, που από το 1983 διατηρούσαν διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, αποφάσισαν το 2019 να τις διακόψουν και να αναγνωρίσουν την Κίνα.

Ο ασιατικός γίγαντας, που θεωρεί την Ταϊβάν επαρχία του παρότι δεν ελέγχει το νησί των 23 εκατομμυρίων κατοίκων, θέτει αυτή την προϋπόθεση για να συνάψει διπλωματικές σχέσεις με άλλα κράτη.

Η απόφαση της κυβέρνησης των Νησιών του Σολομώντα όμως προκάλεσε την έντονη αντίδραση μεγάλου μέρους του πληθυσμού, που είχε αποκτήσει στενές σχέσεις με την Ταϊπέι.

Την Τετάρτη, εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν για να αξιώσουν να παραιτηθεί ο πρωθυπουργός Μανάσα Σογκαβάρε, προτού καταλάβουν την κινεζική συνοικία στη Χονιάρα, όπου αστυνομικό τμήμα πυρπολήθηκε και εμπορικά καταστήματα λεηλατήθηκαν. Η αστυνομία επενέβη κάνοντας εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Μετά τις ταραχές, ανακοινώθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας. Αλλά, αψηφώντας την, διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους χθες Πέμπτη. Τοπικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για λεηλασίες και για νέα εκτενή χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία, έπειτα από απόπειρα εισβολής στο κοινοβούλιο.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως είδε αστυνομικούς να εγκαθιστούν μπάρες και οδοφράγματα μπροστά στη Βουλή.

Φωτογραφία από το Twitter

Το βράδυ της Πέμπτης, εκατοντάδες ταραχοποιοί αψηφώντας την απαγόρευση κυκλοφορίας έβαλαν φωτιά σε αρκετά κτίρια και λεηλάτησαν άλλα. Στήλες πυκνού μαύρου καπνού υψώνονταν στον ουρανό.

Τράπεζες, σχολεία, αστυνομικά τμήματα, εμπορικά καταστήματα που ανήκουν σε Κινέζους ήταν ανάμεσα στους στόχους των εμπρησμών.

Η κινεζική διπλωματία εξέφρασε την «έντονη ανησυχία της» για τα συμφέροντά της στα Νησιά του Σολομώντα.

«Ζητάμε από την κυβέρνηση των Νησιών του Σολομώντα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εγγυηθεί την ασφάλεια των κινέζων πολιτών και των κινεζικών οντοτήτων» στην επικράτεια, τόνισε στον Τύπο ο Τζάο Λιτζιάν, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο πρωθυπουργός Μανάσα Σογκαβάρε, ο οποίος στηλίτευσε την Τετάρτη τη «λυπηρή και ατυχή» απόπειρα να «ανατραπεί η δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση», διαβεβαίωσε χθες πως θα παραμείνει στην εξουσία.

Whilst China town in flame, Ranadi East side also looted and few buildings in flame including the Bank of South Pacific(BSP) bank.

Διαδηλωτές από το γειτονικό νησί Μαλέιτα πήραν μέρος στα βίαια επεισόδια διαμαρτυρόμενοι εναντίον της απόφασης η χώρα να πάψει να αναγνωρίζει την Ταϊβάν και να συνάψει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα.

Ο ηγέτης της επαρχίας Μαλέιτα, ο Ντάνιελ Σουιντάνι, κατηγόρησε χωρίς περιστροφές τον πρωθυπουργό ότι είναι άνθρωπος του Πεκίνου, καταγγέλλοντας πως επιλέγει να «βάλει ξένα συμφέροντα πάνω από αυτά των κατοίκων των Νησιών του Σολομώντα».

«Ο κόσμος δεν είναι τυφλός, δεν θέλει να τον εμπαίζουν άλλο», πρόσθεσε.

Η Αυστραλία, ο μεγάλος γείτονας των νησιών του Σολομώντα, 1.500 χιλιόμετρα μακριά, θα αναπτύξει ειρηνευτική αποστολή, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

«Σκοπός μας είναι να εγγυηθούμε τη σταθερότητα και την ασφάλεια», δήλωσε, εξηγώντας πως έλαβε αίτημα του ομολόγου του για την παροχή συνδρομής.

Η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας, η Κάρεν Αντριους, διευκρίνισε πως «έχουν ήδη αναπτυχθεί 23 μέλη της αυστραλιανής ομοσπονδιακής αστυνομίας (…), βρίσκονται ήδη επί του πεδίου στη Χονιάρα. Θα αναπτυχθούν και άλλοι σήμερα, περίπου 50».



Φωτογραφία από το Twitter

«Η κατάσταση είναι πολύ ασταθής (…). Προς το παρόν, γνωρίζουμε ότι οι ταραχές κλιμακώθηκαν τις δύο τελευταίες ημέρες», πρόσθεσε και σημείωσε πως αστυνομικοί και στρατιωτικοί θα φυλάσσουν, μεταξύ άλλων, το αεροδρόμιο και τα λιμάνια στη Χονιάρα.

Σύμφωνα με την υπουργό, η ανάπτυξη της δύναμης της Αυστραλίας δεν θα διαρκέσει παρά «μερικές εβδομάδες», αντίθετα με την ειρηνευτική αποστολή που κράτησε από το 2003 ως το 2017 και στοίχισε κάπου 2,2 δισ. αυστραλιανά δολάρια (σχεδόν 2 δισ. ευρώ).

Australia said it will deploy more than 100 police and military personnel to the Solomon Islands as protesters in the Pacific nation defied a government-imposed lockdown and set fire to buildings in the capital Honiara for a second day https://t.co/RuYqDZcVWI pic.twitter.com/DEH0eEjlHZ

— Reuters (@Reuters) November 25, 2021