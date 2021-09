Μεγάλες ουρές σχηματίσθηκαν σήμερα έξω από πρατήρια καυσίμων σε όλο το Λονδίνο, ενώ στον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο της πρωτεύουσας επιγραφές προειδοποιούν πως σε μερικά πρατήρια δεν υπάρχουν διαθέσιμα καύσιμα, έκαναν γνωστό δημοσιογράφοι του Reuters.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι ελλείψεις καυσίμων σε όλη τη χώρα έχουν αρχίσει να καλύπτονται, αφού οι αγορές πανικού των αυτοκινητιστών άδειασαν τις αντλίες σε μεγάλες πόλεις.

Queues were reported outside stations from 6am in north London and on the busy M25 orbital motorway circling the British capital along with warnings that no fuel was available at some sites https://t.co/l7qeKj3gQK

— RTÉ News (@rtenews) September 29, 2021