Να απολογηθεί για τις σκηνές βίας και τον τρόπο μεταχείρισης των γυναικών στην τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones» ζητήθηκε από τον Τζέισον Μομόα.

Ο ηθοποιός σε συνέντευξη που παραχώρησε πρόσφατα στους The New York Times στα πλαίσια προώθησης της νέας του ταινίας «Sweet Girl», ρωτήθηκε αν θα έκανε σήμερα αυτές τις σκηνές, εάν έχει μετανιώσει και αν βλέπει αυτές τις σκηνές με άλλο μάτι σήμερα.

«Λοιπόν, ήταν σημαντικό να υποδυθώ τον Ντρόγκο και τον χαρακτήρα του. Έπαιζα κάποιον που μοιάζει τον Τζένγκις Χαν. Αλήθεια ήταν πραγματικά ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Αλλά η δουλειά μου είναι να παίζω κάτι τέτοιο ακόμα κι αν δεν είναι κάτι ωραίο, αυτός ήταν ο χαρακτήρας», είπε ο ηθοποιός.

«Δεν είναι δουλειά μου να πω ότι δεν θα το έκανα. Ποτέ δεν με ρώτησαν πραγματικά: «Μετανιώνεις που έπαιξες έναν ρόλο;». Ας το θέσουμε έτσι: το έκανα ήδη. Δεν το ξανακάνω».

Στη συνέχεια ο ηθοποιός είπε ότι η ερώτηση που του έγινε ήταν «κακή».

Momoa made it clear he didn’t appreciate a question raised during a recent New York Times interview https://t.co/WurlP7jUU2

— ET Canada (@ETCanada) August 4, 2021