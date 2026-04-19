Ολυμπιακός – Άρης Betsson 92-81: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο και έκανε το 23/23 στο πρωτάθλημα (vids)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε ακόμη μία νίκη εντός των συνόρων, καθώς κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Άρη Betsson στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με 92-81 στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Οι Θεσσαλονικείς έβαλαν δύσκολα στους Ερυθρόλευκους για ένα ημίχρονο, όμως στο τελευταίο 20λεπτό, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα βρήκαν ρυθμό, έσφιξαν την άμυνα τους και πήραν το 23ο τους θετικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους Πειραιώτες ήταν ο Νίκολα Μιλουτίνοφ που σημείωσε νταμπλ-νταμπλ με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Εβάν Φουρνιέ να προσθέτει 15 πόντους και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ 13 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Αμίν Νουά σταμάτησε στους 19 πόντους, ενώ ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ είχε 15 πόντους.

Μαχητικός ο Άρης Betsson, απόλυτη ισορροπία στο σκορ στο ημίχρονο (40-40)

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Γουόκαπ, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ στο αρχικό σχήμα. Ο Άρης Betsson παρατάχθηκε με τους Μήτρου-Λονγκ, Νουά, Φόρεστερ, Πουλιανίτη και Χάρελ στην αρχική πεντάδα.

Ο Γουόκαπ άνοιξε το σκορ για τους Ερυθρόλευκους, ωστόσο ο Άρης Betsson «απάντησε» άμεσα με τον Χάρελ για το 2-2. Ακολούθως, οι δύο ομάδες, πήγαιναν χέρι χέρι (5-4, 7-6), με τον Αυτοκράτορα να έχει το προβάδισμα.

Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι πάτησαν γκάζι και «έχτισαν» διαφορά για το 12-6 με τρίποντο του Νουά και κατόπιν, το προβάδισμα έφτασε στο +8 (19-11), με νέο εύστοχο σουτ από την περιφέρεια, αυτή τη φορά από τον Μήτρου-Λονγκ.

Η διαφορά εκτοξεύτηκε ακόμη και στο +10 (23-13), στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου με τον Άρη Betsson να κρατάει τα ηνία στο προβάδισμα. Ο Πίτερς μείωσε λίγο πριν το φινάλε της περιόδου για τους Πειραιώτες και το δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ να διαμορφώνεται στο 23-15 υπέρ της ομάδας του Μίλισιτς.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ολυμπιακός ανέβασε στροφές και με δύο σερί τρίποντα των Νιλικίνα και Πίτερς, κατέβασε τη διαφορά στο 23-21.

Ωστόσο, ο Άρης Betsson δεν πτοήθηκε από το «ξέσπασμα» των Ερυθρόλευκων και ανέβασε ξανά τη διαφορά (29-21) βρίσκοντας λύσεις στην επίθεση.

Ο Νιλικίνα με ακόμη ένα εύστοχο τρίποντο, 4:24 πριν από το ημίχρονο μείωσε στον πόντο (29-28), αλλά ο Άρης Betsson με «όπλο» τα πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας από την περιφέρεια (40% μέχρι εκείνη τη στιγμή του ματς) κατάφερε και πάλι να διευρύνει το προβάδισμά του στο +6 (40-34).

Έπειτα με βολές ο Μιλουτίνοφ μείωσε ξανά για τους γηπεδούχους (36-40), ακολούθησε τρίποντο του Ντόρσεϊ και μία εύστοχη βολή σε φάουλ και κάπως έτσι το σκορ διαμορφώθηκε σε 40-40, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια και το ματς να βρίσκεται σε απόλυτη ισορροπία.

Βρήκε ρυθμό ο Ολυμπιακός και… καθάρισε

Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος να επιβάλει τον ρυθμό του και να καθαρίσει την αναμέτρηση, τρέχοντας ένα επιμέρους 31-18 στο τρίτο δεκάλεπτο, χτίζοντας έτσι διψήφια διαφορά για πρώτη στο ματς.

Στην τελευταία περίοδο το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα διαχειρίστηκε σωστά το προβάδισμα που είχε δημιουργήσει και παρά τις προσπάθειες των φιλοξενούμενων να επιστρέψουν, κάτι τέτοιο δεν συνέβη και έτσι ήρθε το τελικό 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81