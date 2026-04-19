newspaper
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
19.04.2026 | 10:28
Κρήτη: Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Νίκος Καραγεωργίου: Πέθανε ο ιδρυτής της «3αλφα»

Ο Νίκος Καραγεωργίου υπήρξε υπέρμαχος της ελληνικής παραγωγής με μακροχρόνια πορεία στο εγχώριο επιχειρείν και Α’ αντιπρόεδρος του ΣΒΑΠ

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Έφυγε από τη ζωή ο Νικόλαος Καραγεωργίου, ιδρυτής της εταιρείας 3άλφα και Α’ αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Αττικής- Πειραιώς.

Το δ.σ. του ΣΒΑΠ εκφράζουν τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του, αποχαιρετώντας με βαθύτατη θλίψη τον άνθρωπο που «η προσφορά του στην ελληνική βιομηχανία υπήρξε πολύτιμη και διαχρονική» όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο ιδρυτής της 3άλφα

Ο Νικόλαος (Νίκος) Καραγεωργίου γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1946. Αποφοίτησε από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Πειραιά και το 1968 ίδρυσε την Εταιρεία “Αφοί Καραγεωργίου”, με ειδίκευση στη συσκευασία ρυζιού – οσπρίων, υπό τον διακριτικό τίτλο “3 άλφα”, την οποία και ανέδειξε σε ηγέτιδα στον τομέα της.

Η 3αλφα ιδρύθηκε ως ομόρρυθμος εταιρεία, στην Νίκαια του Πειραιά, με αντικείμενο την επεξεργασία & τυποποίηση οσπρίων & ρυζιών.

Ήταν η εποχή που άρχισε δειλά η μετεξέλιξη των παραδοσιακών μπακάλικων σε self service με ράφια και γόνδολες.

Η τυποποίηση και συσκευασία των προϊόντων ήταν αναγκαία και σ’ αυτή στράφηκε η εταιρεία από την ίδρυσή της.

Η 3αλφα το 1980 μετατρέπεται σε ΑΕ και το 1981 εγκαθίσταται σε ιδιόκτητο εργοστάσιο 6000 τ.μ. στην περιοχή του Ρούφ.

Υπέρμαχος της ελληνικής παραγωγής

Στην μακροχρόνια πορεία στο εγχώριο επιχειρείν, ο Νίκος Καραγεωργίου αποτέλεσε μια από τις πλέον κρυστάλλινες φωνές υπέρ της ιδιωτικής οικονομίας. Υπερασπιζόταν με πάθος το επώνυμο προϊόν. Για εκείνον, ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένα εμπορικό σήμα στο ράφι. Πίστευε ακράδαντα ότι ο καταναλωτής, μέσα από την ελεύθερη επιλογή του, είναι ο τελικός κριτής που επιβραβεύει την αξιοπιστία και την επένδυση.

Παράλληλα, υπήρξε ένας ασυμβίβαστος επικριτής του κρατισμού. Για τον Καραγεωργίου, η λύση δεν βρισκόταν ποτέ στις κρατικές παρεμβάσεις, αλλά στην απελευθέρωση των δημιουργικών δυνάμεων του τόπου. Ζητούσε επίμονα ένα σταθερό περιβάλλον που θα επέτρεπε στις βιομηχανίες να αναπνεύσουν, να επενδύσουν και να κοιτάξουν έξω από τα σύνορα.

Έμεινε πιστός στην αξία της ελληνικής παραγωγής, στον σεβασμό προς τον εργαζόμενο και στην ακλόνητη πεποίθηση ότι η Ελλάδα μπορεί να μεγαλουργήσει μόνο όταν η επιχειρηματικότητα είναι ελεύθερη, επώνυμη και εξωστρεφής.

Ο ΣΒΑΠ αποχαιρετά τον Νίκο Καραγεωργίου

«Υπήρξε διακεκριμένο μέλος της επιχειρηματικής κοινότητας με πολυετή υπηρεσία ως Ά Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ).

»Διακρίθηκε επίσης στην προώθηση των θέσεων της βιομηχανίας και ως Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Εμπορικών Επιχειρήσεων Τροφίμων Ελλάδος (ΣΕΕΤΕ) και εκπρόσωπος του ΣΒΑΠ στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΒ και στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ).

Διακρίθηκε επίσης πορεία ως Πρόεδρος του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πειραιά (ΙΟΠ) αλλά και με την συμμετοχή του σε Διεθνείς Ιστιοπλοϊκούς αγώνες» αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΒΑΠ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

sp_banner_Desk
Stream newspaper
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Cookies