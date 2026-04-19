Από φέτος οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα «βλέπουν» ήδη σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λήψης της ετήσιας άδειας τους. Η πιο σημαντική αφορά τη δυνατότητα «σπαστής» άδειας, δηλαδή την κατανομή των ημερών ανάπαυσης σε περισσότερες περιόδους μέσα στο έτος, αντί για τη μέχρι σήμερα καθιερωμένη συνεχόμενη χορήγηση. Κάθε επιμέρους περίοδος άδειας θα πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον πέντε ημερών.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στη βελτίωση της ευελιξίας και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, ωστόσο η τελική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας παραμένει αποκλειστικά στον εργοδότη. Αυτό σημαίνει ότι η νέα δυνατότητα δεν αναιρεί την ανάγκη συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ εργαζομένου και εργοδότη.

Ετήσια άδεια: Το σπάσιμο στα δύο

Μέχρι σήμερα, η άδεια μπορούσε να κατατμηθεί σε δύο περιόδους, με την προϋπόθεση ότι μία από αυτές θα ήταν συνεχόμενη και θα διαρκούσε τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες για πενθήμερη εργασία ή 12 για εξαήμερη. Πολλές επιχειρήσεις ωστόσο προτιμούσαν το παραδοσιακό μοντέλο της μαζικής άδειας τον Αύγουστο, λόγω μειωμένης δραστηριότητας.

Η νέα δυνατότητα της «σπαστής» άδειας αλλάζει αυτό το πλαίσιο, επιτρέποντας πιο ευέλικτη κατανομή, αλλά με την προϋπόθεση ότι η τελική έγκριση θα δοθεί από τον εργοδότη. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν ο εργοδότης δεν εγκρίνει το αίτημα, ο εργαζόμενος θα πρέπει να το αναπροσαρμόσει, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει νέες ισορροπίες και πιθανά μικρούς τριγμούς στον χώρο εργασίας.

Η γραφειοκρατία

Μια ακόμα αλλαγή που θα εφαρμοστεί από το 2026 αφορά την κατάργηση της υποχρέωσης προαναγγελίας της άδειας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ II». Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να απλοποιήσει τις διαδικασίες για τις επιχειρήσεις, χωρίς να θίγει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Η σωστή διαχείριση της άδειας παραμένει κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία της εργασίας, καθώς και για την εξασφάλιση της αναγκαίας ανάπαυσης των εργαζομένων.

Η επιτυχία των νέων κανόνων θα εξαρτηθεί από την ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και συνεργασίας εργοδότη-εργαζόμενου.

Συνολικά, οι αλλαγές της ετήσιας άδειας από το 2026 εισάγουν μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά διατηρούν τη σημασία της συνεννόησης και του σεβασμού των κανόνων. Η «σπαστή» άδεια και η διπλή πληρωμή για μη χορηγηθείσες ημέρες συνθέτουν ένα νέο πλαίσιο που απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και συνεργασία από όλες τις πλευρές.